【武漢肺炎】周二逾五千醫護缺勤　醫管局盼罷工者為留守同事打氣

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒持續擴散，醫護工會醫管局員工陣線日前發起罷工，要求政府全面封關。醫管局於周二稱共有約4400名員工缺勤，對醫院造成嚴重影響。 醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯今日（5日）接受新城節目訪問稱，計及夜更同事，周二共有約5200名醫護人員缺勤，當中超過3000名為護士。他希望罷工的同事可去為留守同事打氣、探望病人情況，又指防線越來越弱，強調「一個都不能少」。

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醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯於電話訪問中稱，計及周二夜更情況，周二共約有5200名醫護人員缺勤，當中超過3000名為護士。他稱今日（5日）為罷工的第三日，希望繼續罷工的醫護人員能去為留守的同事打氣、探望病人的情況。他又稱相信大家對防疫方向一致，認同減少人流的做法最好，而現時有不同專家亦提出可行方法，相信要給予政府時間去做。

他又指欣賞同事「齊上齊落」的精神，但希望可將其用於醫院運作上，認為防線需要每位同事共同把關，強調「一個都不能少。」至於裝備問題，他說自1月中起已增購口罩，希望由3個月儲備增至6個月，但來貨速度慢，現時未能如期到貨。

醫局總行政經理（聯網運作）張子峯（前）。（資料圖片／歐嘉樂攝）

就治療藥物聯絡藥廠

有美國製藥公司聲稱正與中國衛生當局合作，研究原本用作醫治伊波拉病的試驗藥物用於治療武漢肺炎。張子峯稱醫管局目前對藥物的資料數據不多，而該項藥物仍未在本港註冊，正於藥廠聯絡取得更多資料。他說，仍然需要就用藥方法、監察方法及負作用等作討論。他又說希望病人能如實申報外遊紀錄，又指與入境處合作可取得30日內出入境紀錄，增加準確性。