【武漢肺炎】何栢良指新政等同全面封關　憂空窗期有社區傳播風險

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，政府今日（5日）宣布，由周六(2月8日)凌晨起，要求所有經內地入境者，須強制接受隔離檢疫14日。香港大學微生物學系臨床副教授兼感染及傳染病中心總監何栢良認為，措施已等同全面封關，但憂慮措施數日後才生效，即未來兩日屬「空窗期」，內地抵港人士仍有隨意在社區走動傳播病毒風險。 此外，港府尚未公布如何處罰違反隔離令的人士，亦暫未能懲罰故意隱藏旅遊史的病人，何栢良促政府若修例以落實新政策，應一併修例嚴懲這批人，才可有效執法。

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何栢良認為，政府新公布的措施雖然等同全面封關，但措施仍未生效，未來兩日屬空窗期，若經內地抵港人士仍可隨意在社區走動是不可接受。

此外，港府尚未交代若有人於14日內違反隔離令，例如離開指定地方的人將面臨什麼處罰，加上目前有懷疑或確診個案未有如實報告接觸史及旅遊史，他建議政府若需修例及刊憲以落實新的強制檢疫措施，應一併修例嚴懲不誠實以及違反隔離令的人，才可有效執法。

政府需聽市民及前線醫護意見 籲社會同心抗疫

何栢良又形容，現時屬艱難時間，已有零星本地個案無法追蹤感染源頭，顯示社區有初期傳播鏈及隱形病人的出現，他指除了前線同事與市民需同心合力，落實防疫抗疫措施外，亦希望官員可認真聽取小市民及前線同事的意見，否則任何好的政策只會變成壞的措施。他再提醒大眾「病毒不等」人，需逆境中自強，籲社會「同心抗疫，香港人加油！」