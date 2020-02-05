【武漢肺炎】罷工致部份手術推遲　醫管局：如有行動請其他工會做

由醫管局員工陣線發起的罷工行動，已踏入第三日，工會繼續重申要求政府「全面封關」。醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯透露，今日（5日）缺勤的員工約4,600人，包括300名醫生及2,700名護士，有急症病房需關閉，部份剖腹產子手術、癌症手術同受影響。 張子峯呼籲醫護「停一停諗一諗」，因現時是防疫重要關頭，形容醫護是一家人，希望大家先返回崗位照顧病人。若有任何行動需要做，張子峯指「可唔可以請其他工會去做？因為醫療真係唔可以咁樣落去。」他相信每個同事缺勤的原因及背後理念不同，會逐個個案了解，並從法理情三方面去考慮。

醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯指，今日缺勤的員工約4,600人，包括300名醫生及2,700名護士，另有約1,000位專職醫癱人員。他透露有約200個急症室護士缺勤，致一、兩間急症病房需關閉，數個醫院聯網的心導管中心有較多護士缺勤，一些已預約的手術需延後進行。

產科亦有醫生及護士缺勤，部份剖腹產子手術受影響，張子峯透露，正積極尋找服務提供者協助待產媽媽。手術室方面，大部份已預約手術需改期，包括癌症手術，而新生嬰兒深切治療部亦繼續有較多護士缺勤。

張子峯：少了同事很危險 難擔保不會出事

張子峯偉到，目前留守的同事「好努力、好辛苦」照顧病人，上班同事減少或令服務不到位，形容很危險，他指至今未有報告反映缺勤令病人病情有惡化，但不應等這個結果出現，擔憂現況持續「難擔保唔會出事」。

他呼籲醫護「停一停諗一諗」，因現時是防疫重要關頭，而醫療是本港「最後最後嘅防線」，此刻不應互相指責、分化或內閧。他又形容「醫護是一家」，希望大家先返回崗位照顧病人，以及對留守的同事有交代。

醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯。（余俊亮攝）

將從「法、理、情」考慮同事缺勤原因

由醫管局員工陣線發起的罷工預計持續至本周五，張子峯認為，現時情況對所有人均無好處，只望能盡快停止，望同事回來服務。他直返若有任何行動需要做，「可唔可以請其他工會去做？因為醫療真係唔可以咁樣落去」。

被問到會否秋後算帳，他稱相信每個同事缺勤的原因及背後理念不同，會逐個個案了解，從法理情三方面去考慮，不會「一刀切」處理，又促大家放下目前的事「向前望」，強調同事人手「一個都不能少」。