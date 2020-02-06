【武漢肺炎】袁國勇指本地傳染鏈開始　家居隔離永遠不是最理想

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，特首林鄭月娥周三（5日）宣布新一輪的措施，包括要求所有從內地入境的人士，強制隔離檢疫14天。港大微生物學系講座教授袁國勇接受港台節目《千禧年代》訪問，談及新措施時指「無野係最完美」，又指本地傳染鏈已經開始，料未來數日會再有本地感染個案。

▼林鄭最新封關及抗疫措施▼

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港大微生物學系講座教授袁國勇接受港台節目《千禧年代》訪問，指現時數宗本地傳染個案，代表社區傳播及本地傳染鏈已經出現。他稱，現時最重要為停止內地個案輸入，並減低人與人的傳染，斬斷本地傳染鏈。他估計未來數日會再有本地感染個案，又指若「咩都唔做」，香港將會變到內地城市情況一樣。

政府日前宣佈周六凌晨起，所有由內地入境本港的人士，包括港人及內地人，均須強制隔離檢疫14天。袁國勇指需要待實施後14日才知成效，又指「無嘢係完美」，但明白政府有困難，而此措施既然為現時實際能做到，盼能將其做好。他又希望大家不要互相指責。

港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

而隔離方法，他指家居隔離永遠不是最理想，認同應盡量找隔離設施，但當人多的時候需要靠抽樣檢查。他認為若實施家居隔離，需要有一定阻嚇性，如由警察抽樣檢查閉路電視，或由警方等多方面確保隔離14日，若發現未有確切執行則應坐監或罰款等。至於戴口罩的準則，他稱從實際角度去看，香港人口密集，難以呼籲大眾「人多先戴」，但明白若口罩不足，應保持人與人間有六個階磚位及做好家居、個人衛生。

早前袁國勇曾評估今次病毒的傳播率跟流感相似達五分之一，而死亡率至少百分之一，全港會有140萬人感染。袁國勇指有不少人批評說法誇張，但他強調無誇張，認為必須要採取所有可行措施，並確切執行，否則「你唔封人關，人地都會封你。」

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