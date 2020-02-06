【武漢肺炎】世衛下周二召開專家會議　商討抗疫對策

世界衛生組織（WHO）2月5日表示會於11及12日在瑞士日內瓦舉行專家會議，討論研發針對新型冠狀病毒的藥物及治療方面，預計會有數百名專家出席。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任瑞安（左）表示，目前未有任何有效針對新型冠狀病毒的治療。總幹事譚德塞則呼籲各國捐款。（AP）

世衛公共衛生緊急計畫執行主任瑞安（Mike Ryan）指，現時未有任何有效針對新型冠狀病毒的治療。流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）稱，與會人士包括臨床實驗的專家，並研究病毒從動物散播的來源。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，一隊來自各國的專家團隊很快會到中國，與當局共同應對疫情。他又提到，八成在中國的病情都是集中於湖北省，並指中國在5日錄得超過3100宗新增個案，是疫情自12月31日爆發以來的單日最多確診數字。

譚德塞憂慮病毒可能在衛生系統較弱的國家蔓延，他呼籲各國需要投資更多，未雨綢繆，稱大家需要在政治、技術及財政方面都要團結一致抗疫，並宣布撥款900萬美元作為緊急援助金，向各國提供面罩、測試設備等醫療物資。他亦宣布世衛會實施準備策略及應對計劃，以及要求向世衛撥款6.75億美元，在未來三個月資助該計劃。