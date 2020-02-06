【武漢肺炎】林鄭fb凌晨發帖回應醫護罷工　感謝前線員工堅守崗位

武漢肺炎疫情持續擴散，醫護人員罷工行動亦未結束，醫管局員工陣線昨晚（5日）表示，昨日有約7,000人參與罷工。 特首林鄭月娥凌晨在facebook專頁以《醫院管理局絶不孤單》為題發帖，感謝「堅守崗位的醫管局前線員工」，又稱部分準媽媽及新生嬰兒受罷工影響，對此感到痛心。

林鄭月娥昨日（5日）再公布新防疫措施，2月8日凌晨起，所有從內地入境香港的人士，都需強制接受14日檢疫。醫管局員工陣線昨晚表示，昨日有約7,000人參與罷工，對於政府的新措施，主席余慧明表示，措施只有規架未有具體細節，難以評估對醫療體系的負擔，但直言難以想像香港會有足夠空間、人手隔離大量內地來港人士，擔心香港成為「大型隔離營」，令醫護工作百上加斤，呼籲工會會員繼續罷工。

林鄭月娥凌晨以《醫院管理局絶不孤單》為題在fb發帖，盛讚「堅守崗位的醫管局前線員工」，認為他們的專業態度和服務精神，令人敬佩，「他們對病人的不離不棄，盡顯仁心仁術」。提到醫護罷工，林鄭則表示「對於等待剖腹生子的準媽媽和需要加護照顧的新生嬰兒，因為部分醫護人員罷工而受到影響，我感到非常痛心」。林鄭又認同，要為醫護爭取資源，提供各項津貼支援，認為政府昨日宣布將成立的「防疫抗疫基金」，正好派上用場。

（林鄭月娥fb截圖）

發動罷工的醫管局員工陣線金鐘遊行至政府總部請願，要求與特首林鄭月娥對話。（鄭子峰攝）

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工會原本發起一連五日的罷工，對於工會之後有何後續行動，又會否依醫管局高層所言，暫停罷工再公開對話，余慧明表示，會員質疑現時工作環境是否安全，而且有很多不滿，呼籲繼續罷工，但之後的行動、是否為罷工設死線，則會視乎會員意見。