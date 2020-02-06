【武漢肺炎】強制檢疫14日十疑團未解　奔喪、7日旅遊簽注怎辦？

爆發自湖北武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，特首林鄭月娥昨日（5日）宣布新的建議措施，所有內地入境人士，都要強制檢疫14日，2月8日（周六）凌晨起生效。不過她在記者會只拋出框架，如何檢疫、如何強制以及執行細節全部欠奉。 有在內地工作的港人計劃兩周後回港奔喪；居於內地的長者亦要定期回港取藥；一般內地自由行或商務簽注來港只可逗留7日，又如何「逾期居留」14日檢疫呢？ 兩個港人的個案，反映強制檢疫仍有不少問題需要處理，下文亦列出12項政府仍未釋除的疑慮。

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回港奔喪有無特事特辦？

港人Yvonne的父親在本周初離世，喪禮排期在約兩周後舉辦。她的哥哥也是香港人，但在上海組織家庭，長期在上海工作和生活，無法見到父親最後一面，希望來港出席喪禮。Yvonne稱，她的哥哥希望出席喪禮後就馬上回上海，「來香港是要強制檢疫14日才可以外出，還是可以酌情出席喪禮呢？出席喪禮後可否馬上回港呢？」

她說哥哥也是香港人，明白港人的顧慮，會配合檢疫措施，不想為香港造成負擔，最好可以即日來回或縮短留港時間。她坦言哥哥大可在強制措施生效前來港，但要逗留多兩星期，並不是最佳方法。

「武漢肺炎」肆虐，本港醫院的應變級別現為最高的「緊急」。（資料圖片／梁鵬威攝）

自由行簽注只可留港7日 何來14日檢疫？

Yvonne的大嫂是上海人，與Yvonne已離世的父親關係良好，亦希望來港奔喪，但之前並無辦理探親簽注，只有自由行簽注。她說大嫂會配合香港的檢疫措施，但自由行簽注只可逗留香港7日，不知如何符合14日強制檢疫期，已「打定輸數」不來港。

Yvonne曾向衞生署和入境處查詢強制檢疫安排，她指前線職員態度友善，但依然無法給出答案。她希望當局盡快交代強制措施的細節。

「武漢肺炎」肆虐，港人外出時都戴上口罩防疫。（資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，港人陳太（化名）指，其家人在內地病重，現時她在廣東省照顧患病家人，未及在2月8日前回港，不過她自己也出現肌肉疼痛不適，希望家人病情好轉後可以回港求醫，「年紀都大，照顧屋企人搞到自己周身骨痛，想返香港睇醫生，但又要隔離14日。」她希望政府可以盡早交代強制檢疫細節，港人返港後有醫療需求，當局會如何處理。

「武漢肺炎」肆虐，本港不少人四處搶購口罩，但「一罩難求」。（資料圖片）