【武漢肺炎】強制檢疫14日十疑團未解　奔喪、7日旅遊簽注怎辦？

爆發自湖北武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，特首林鄭月娥昨日（5日）宣布新的建議措施，所有內地入境人士，都要強制檢疫14日，2月8日（周六）凌晨起生效。不過她在記者會只拋出框架，如何檢疫、如何強制以及執行細節全部欠奉。
有在內地工作的港人計劃兩周後回港奔喪；居於內地的長者亦要定期回港取藥；一般內地自由行或商務簽注來港只可逗留7日，又如何「逾期居留」14日檢疫呢？
兩個港人的個案，反映強制檢疫仍有不少問題需要處理，下文亦列出12項政府仍未釋除的疑慮。
回港奔喪有無特事特辦？
港人Yvonne的父親在本周初離世，喪禮排期在約兩周後舉辦。她的哥哥也是香港人，但在上海組織家庭，長期在上海工作和生活，無法見到父親最後一面，希望來港出席喪禮。Yvonne稱，她的哥哥希望出席喪禮後就馬上回上海，「來香港是要強制檢疫14日才可以外出，還是可以酌情出席喪禮呢？出席喪禮後可否馬上回港呢？」
她說哥哥也是香港人，明白港人的顧慮，會配合檢疫措施，不想為香港造成負擔，最好可以即日來回或縮短留港時間。她坦言哥哥大可在強制措施生效前來港，但要逗留多兩星期，並不是最佳方法。
「武漢肺炎」肆虐，本港醫院的應變級別現為最高的「緊急」。（資料圖片／梁鵬威攝）
自由行簽注只可留港7日 何來14日檢疫？
Yvonne的大嫂是上海人，與Yvonne已離世的父親關係良好，亦希望來港奔喪，但之前並無辦理探親簽注，只有自由行簽注。她說大嫂會配合香港的檢疫措施，但自由行簽注只可逗留香港7日，不知如何符合14日強制檢疫期，已「打定輸數」不來港。
Yvonne曾向衞生署和入境處查詢強制檢疫安排，她指前線職員態度友善，但依然無法給出答案。她希望當局盡快交代強制措施的細節。
「武漢肺炎」肆虐，港人外出時都戴上口罩防疫。（資料圖片／歐嘉樂攝）
另外，港人陳太（化名）指，其家人在內地病重，現時她在廣東省照顧患病家人，未及在2月8日前回港，不過她自己也出現肌肉疼痛不適，希望家人病情好轉後可以回港求醫，「年紀都大，照顧屋企人搞到自己周身骨痛，想返香港睇醫生，但又要隔離14日。」她希望政府可以盡早交代強制檢疫細節，港人返港後有醫療需求，當局會如何處理。
「武漢肺炎」肆虐，本港不少人四處搶購口罩，但「一罩難求」。（資料圖片）
強制檢疫12項未釋除的疑慮：
1. 如港人需奔喪，當局會否容許他短暫離家？
2. 如港人身體不適，但非出現與呼吸道相關的徵狀，當局會如何處理，是否派醫生到隔離處所？
3. 居於內地的本港長者或需定期回港取藥，當局會如何處理，是否需要派人到內地送藥？
4. 如港人全家都需隔離，或者需隔離者屬獨居人士，無法補充食物及必需品，當局會如何處理，是否派人送飯及物資？
5. 非港人是否送到酒店隔離，而內地學生是否送到其就讀大專院校的宿舍隔離？非港人在酒店隔離的費用是自付抑或港府支付？
6. 為隔離人士提供膳食的酒店及宿舍員工，是否屬於「Dirty team」，也成為需監察的接觸者？
7. 目前持有商務簽注，或仍持有未使用的自由行簽注的人士，來港只可逗留7天，如何可以隔離14天？
8. 如果有人在隔離數天後自願離港，可否安排他提早離開？
9. 如內地旅客稱自己只為到香港乘飛機離開，當局會否同樣要求他隔離14天，抑或會安排這些過境者直接到機場？
10. 當局如何確保所有入境者都受到強制隔離？會派人送他到隔離的處所，抑或即場分發電子手環？當局現時只有500個電子手環，是否足夠派給所有入境者？
11. 當局如何時刻監測隔離者的健康狀況？如有人出現病徵，是否只靠被隔離者自行通報？當局有無充足人手可以監察所有入境者？
12. 如果有人違反隔離令，會有甚麼罰則？如果有人明知他人違反隔離令而沒有通報，又有否任何罰則？