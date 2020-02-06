【武漢肺炎】科大研新快速檢測儀　40分鐘驗新型冠狀病毒內地應用

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，內地確診病例突破2.8萬宗，超過560人死亡。香港至今累計21人確診、1宗死亡個案。 科技大學今日（6日）公布一項新型檢測儀，40分鐘內迅速確診新冠肺炎病毒，較傳統技術需要最多3小時，大大縮短確診時間。現時內地湖北、廣州和深圳已分別有疾控中心利用新儀器測試新型冠狀病毒，預料隨時可推出香港市場，每次測試成本最平只需約55元。

▼科大研發新儀器操作示範▼

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由科大物理學系教授溫維佳帶領的研究團隊，聯同深圳科技企業自今年上月20日獲取新冠病毒序列後，展開針對性研究，並於一周內成功研發全新的快速檢測儀。溫維佳表示，儀器不只檢測新冠狀病毒，同時可檢測其他包括沙士、流感等多種病毒。他指儀器利用微流生物芯片技術，從取樣到檢測結果約40分鐘內，便可得出結果，較目前通用的病毒檢測技術普遍需時1.5至3小時，效率大大提升。

目前，該檢測儀及試劑盒已於深圳和廣州的疾控中心應用，團隊近日亦已向湖北及廣州南沙的疾控中心再捐贈相關儀器及試劑盒，技術亦已獲歐洲合格認證，並符合本港及出口標準。設備操作簡單，研究成員高一博解釋，儀器採用與流感快速篩查相同方式，用快篩試紙到鼻腔取樣，然後放入分析儀檢測即可知結果。儀器每次可同時檢測8個樣本，內地測試成本更僅約50元人民幣（55港元）一次。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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縱使新儀器已在內地部分新型冠狀病毒疫區使用，惟溫維佳指香港暫未開始應用新儀器，他透露全統檢測機器售價約40萬港元一部，新儀器則售價能減半至約20萬港元一部。研究團隊又表示隨時可推出香港市場，更指可捐贈新儀器予香港政府，應用於近期檢測新型冠狀病毒。