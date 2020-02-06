【武漢肺炎】罷工第四天續多人威院簽到　醫護批高層未了解實況

醫護人員要求政府全面封關及認為醫院防備設施不足，早前與醫管局高層談判破裂後，大批醫護人員由本周初開始工業行動，至今已進入第四天。工會醫管局員工陣線今（6日）促請醫管局盡快再與工會談判，特別是要確保醫院防護裝備充足。有罷工護士透露，負責訂貨的同事稱保護衣、口罩、防護面罩等物資「唔係好夠」，「冇乜貨」。工會代表表明，若再談判不果，不排除延長罷工。惟亦有醫護對於繼續罷工有保留，擔心影響病人和同事，亦有人表明不介意行動升級。

▼威爾斯親王醫院罷工街站情況▼

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醫管局員工陣線今日繼續罷工行動，早上於各大醫院設簽到站。記者今早10時半到威爾斯親王醫院視察，簽到人龍不斷，有罷工醫護舉標語，向途人派發宣傳單張。

有護士質疑高層不了解訂貨實況

內科病房護士許小姐入職三年，表示收到很多消息，病房根本沒有足夠資源保護同事，包括保護衣、口罩、防護面罩等，她又說：「見訂貨同事都話唔係好夠，冇乜貨。」對於醫管局一直強調有訂貨，且確保有足夠數量，她反而認為高層根本不了解訂貨實況，強調醫護根本不想罷工，只要政府回應訴求，所有人會即刻返工。

指影響未如醫管局所言那般大

入職十年的手術室護士王先生稱，若真的有社區爆發，非緊急手術服務亦是會停止，他說：「如果封關防疫措施做得好，我哋先可以繼續服務，做到呢個手術，但未來有啲手術可能要無限期停止。」他直言到時影響更大。他又指，部門有三成護士罷工，惟服務未見有醫管局所講影響般大，未見到有一半服務被刪減。對於繼續罷工的形式，他表示有保留，期望以另一種方式升級，又說：「心理壓力好大，唔止影響病人，亦影響身邊同事。」

政府沒有回應有少許灰心

內科病房護士陳小姐稱，她入職一年半，直言若政府及醫管局繼續坐視不理，不介意行動升級，惟現在亦很難想到行動詳情，她說：「罷工我哋都罷咗，咁難踏出嘅一步，但政府都冇回應，都有少少灰心。」她透露其所屬部門有三成人罷工，她選擇罷工亦有很大掙紮，並說：「病房始終需要由人照顧，阿婆都需要人餵，需要人送餐，但如果依家唔行出嚟，影響嘅會係七百萬人」。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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長期病患對罷工表示理解

長期病患者林女士對醫護罷工表示「理解」，批評林鄭至今仍不願全面封關，又說：「往來為咗家庭團聚、經濟，定係生命比較緊要呀？」她說今日覆診比平日快一倍，醫院運作亦十分順暢。