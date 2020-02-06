【醫護罷工】員工陣線促談判　醫管局新回應：正等候組織落實安排

早前與政府就「封關」問題談判破裂，醫護工會醫管局員工陣線今（4日）踏入第4日罷工行動。工會今早於威爾斯親王醫院街站會見傳媒，促醫管局今日內與他們作出談判，若談判不果，不排除延長罷工。工會又指，會繼續審時度勢，若發生社區爆發情況會暫緩罷工。 醫院管理局發言人在今日下午回覆說，醫管局樂意與前線員工會面，並且已經聯絡有關員工組織，希望能夠和員工代表作有建設性和實質對話，共同解決問題。目前醫管局正等候有關組織代表，就會面形式和代表人數等作出安排。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯（右）指，若談判不果，不排除會繼續罷工，促請醫管局於今日內和工會談判。圖左是主席余慧明（張浩維攝）

醫管局員工陣線副主席羅卓堯指，現時已有社區爆發跡象，但工會提出的多項訴求，醫管局一直沒有回應，若醫護貿然復工如同「推佢哋去死」。他強調，主導權在醫管局手上，若談判不果，不排除會繼續罷工，促請醫管局於今日內和工會談判。

羅卓堯補充，工會提出的「五大訴求」，除了封關亦包括保護醫護，「我諗專家都認同，如果隔離防護裝備唔夠，都只係增加喺醫院爆發風險。」

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醫管局員工陣線主席余慧明亦表示，同事十分擔心存貨是否足夠，促請醫管局公開數字，並確保有足夠數量。她指，工會收到不少醫護投訴，病房內的裝備，包括口罩貨存只剩少量，甚至要以配及制度領取物品。

工會早前曾提到，若社區發生爆發情況會暫緩罷工。她重申，工會無法定斷何為社區爆發，會再審視專家的意見。若政府、醫管局明日仍未能回應訴求，後續行動視乎會員意見，詳情再商討。