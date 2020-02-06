【武漢肺炎】近六成DSE考生未考模擬試　應屆考生稱難預測水平

新型冠狀病毒確診個案持續增加，中學復課時間一再延後，今屆中學文憑試的安排備受關注。有團體電話問卷調查805名應屆考生，發現有近六成考生因停課未有機會進行校內模擬試，三成考生僅以「練習卷」模式完成。有目標入讀中大護理系的林同學表示，至今未有進行模擬考，很難預測自己的水平，難以有針對性加強弱勢學科。

希望考入中大護理系的林同學還未參加模擬考試，覺得無法預測自己的水平。（袁澍攝）

部份學生或沒有機會進行摸擬試

慈善團體青年新世界於今年2月5日電話訪問805名文憑試考生，發現目前僅有14.4%的受訪考生在停課前完成校內正式模擬文憑試，另有21.6%表示會在復課後擇日進行，29.6%的受訪考生表示學校派發模擬考試卷或在線進行模擬試。

早前教育局表示，復課與否視乎未來監察疫情及防疫物資供應作決定，青年新世界副主席鄧咏堯表示，目前的復課時間與今年的中學文憑試開考日期相近，在復課時間不確定的情況下，校內模擬試需延期舉行的受訪考生，或有可能沒有機會進行模擬試。

調查發現「練習卷」模式多元，而且未有提供試卷批改，有部份只是提供參考答案及評卷指引，青年新世界董事、中學老師陳嘉詠認為這些都無法模擬真實應考情況。

經參加模擬試的張同學表示，時間倉促，模擬試未必可以反應實力。（袁澍攝）

應屆考生林同學表示，她目標是中文大學的護理系，但是學校未有安排模擬考試，她認為這會好難預測其水平，也不知道那些地方需要加強。

社會有傳聞指或以模擬試水平代替文憑試成績，農曆新年前已經考畢模擬試的張同學表示，聖誕假期左右才結束所有課程，其後雖然進行模擬考試，但他說：「但溫書時間不夠，未盡全力，唔公平。」

除了學校停課，市面上的補習班也停課，二人目前都在家自己溫習。她們都表示不在學校上堂「無氣氛、好似無咗壓迫感」，加上教育局、考評局都未公布最新安排，二人對文憑試都缺乏信心。

在青年新世界的調查中亦顯示，今年有逾三成受訪者對考獲本地大學最低門檻「3322」缺乏信心，更有64%的受訪考生自我壓力評價達到7分或以上（10分最高），團體認為除了疫情影響外，去年的社會事件也造成影響，希望當局和社會多關注今屆考生，予以支援。