【武漢肺炎】中學校長：疫情有別沙士　DSE或需延期政府及早部署

與新型冠狀病毒相關的「武漢肺炎」疫情持續擴散，政府宣布全港中小學、幼園及特殊學校延長假期，至2月17日才復課。 中學校長會主席鄧振強接受《香港01》訪問時直言，「武漢肺炎」疫情來得急且快，與2003年沙士一役有別，學校未能以沙士經驗應對疫情，本港市面口罩及搓手液等防疫用品短缺，學校亦面對同一難題，多名校長反映學校目前口罩存量不足以供應全校學生長期使用，亦不清楚如何應對跨境生的復課安排。 另外，二月初原為文憑試考生應考模擬試的重要時間，惟受延長假期影響，模擬試亦需延期，鄧振強擔心若疫情持續，DSE未必能如期開考，促當局盡快考慮及公布不同情況下的處理方案，讓學校及應屆考生有心理準備。

本港市面口罩短缺，學校亦面對同一難題。中學校長會主席鄧振強接受《香港01》訪問時直言，「武漢肺炎」疫情來得急且快，教育界需要面對沙士時沒經歷過的難題，包括口罩不足、跨境生復課安排等，而政府（包括教育局及考評局）至今未有清晰交代有關文憑試及學校復課的詳細部署或應對措施，令教育界及應屆考生感擔心。

鄧振強：復課學生無口罩怎辦？

鄧振強解釋，沙士一役後，學校對校舍清潔、體溫檢測及調動教與學安排（如網上教學等）有一定經驗，不少學校都會備存數千個口罩，供全校學生在緊急時使用。惟他直言，現時市面口罩不足，多名校長反映本月初已訂貨，卻二月底才能確定是否有貨，憂慮復課後沒足夠口罩可供長期防疫之用。

情況是比沙士更嚴峻，現在未有社區爆發，口罩及抗疫物品已缺貨，當年沙士都沒現在緊張，口罩短缺是很大危機，作為學校很擔心，2月17日若復課，而學生無口罩，如何處理？學校不能不派，但學校存量又未必可以持續供應。 中學校長會主席鄧振強

▼香港武漢肺炎疫情▼

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鄧振強又指，學校沒處理跨境學童在重大疫情下復課的經驗，希望教育局及食衛局向學校提供協助：「2003年時，跨境學童不普遍，但現在有不少居住在內地的學生，每日有數以千計跨境生往返，復課後如何安排？我們能否適時及準確掌握到深圳疫情及數據？政府至今都沒有清晰交代。」



教育局回覆《香港01》查詢時，未有提供本港目前就讀津助及官立中小學的跨境生人數，只稱由於疫情仍有變化，教局會繼續與衞生防護中心等相關政府部門保持緊密聯繫，考慮採取適切措施，又形容相關政府部門正全力提供所有可行協助，協助所需物資恢復穩定供應。教育局又說，已提醒學校延遲復課期間徹底清潔校舍，會繼續與業界保持聯繫。

若疫情持續 文憑試或須延期



文憑試的中文科口試原定在3月11日開始，主科筆試亦定在3月底開考。鄧振強形容，大多學校盡力在農曆年假前，趕回受社會事件影響須停課的教學進度，未料受「武漢肺炎」疫情影響，一般在二月初舉行的中六模擬試（Mock Exam）因延遲開學而需要延期，影響應屆考生溫習計畫；他憂慮若疫情持續擴大，2月17日未能復課，DSE開考亦可能受影響。

鄧振強：政府需交代有何部署、如何應變



翻查考評局網頁，甲類科目考試的准考證原定在2月中旬派發，而必修科中文口試將在3月11日至19日進行，3月20日則屬中文口試後備日；至於筆試，3月28日為綜合科學及化學的考試日，3月30日則為中文卷一的開考日。據考評局的考試時間表，當局預留了5月4日及5日，合共兩日作筆試後備日。



鄧振強促請當局盡快考慮及公布不同情況下的處理方案，讓學校及應屆考生有心理準備：「政府有需要出來交代有什麼部署、如何應變。」教育界立法會議員葉建源亦認為，文憑試考生關注疫情對文憑試影響，促當局盡快制定應變策略，供學校及應屆考生預先了解。

教育局指，正密切跟進及評估情況，會與教育界保持溝通，亦會與考評局就應屆文憑試考生及學校所需的支援磋商；而考評局回覆時，沒回應什麼情況下需將DSE延期，或何時會就是否需要延遲DSE作決定，只稱疫情仍發展中，已密切留意並研究不同的應變方案，如考試安排有任何改變，會盡早公佈。