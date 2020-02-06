【武漢肺炎】教育局或取消文憑試中英文口試　2月底決定

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，教育局局長楊潤雄今日（6日）表示，就香港中學文憑考試（DSE）的安排，宣布考評局決定將今年3月27日前舉行的所有考試延期，包括原定在2月中開考的體育及音樂科實習考試、3月11日開始的中文科口試，其他科目安排，會考慮兩個不同方案，分別是如期於3月27日開始各科筆試及英文科口試；或延遲考試約4周舉行，各科筆試延至4月24日才開始，教育局及考評局將在2月底作最終決定。 楊潤雄指，有兩個方案希望可為考生提供個肯定的日期，會根據疫情發展而決定，但表明文憑試是重要考試，原則上一定要考，這段時間所有考生應準備，暫時應以3月27日為目標。

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當局的兩個方案，會在2月底作最終決定。方案一：各科筆試及英文科口試，如期於3月27日開始舉行，體育及音樂科實習考試則延至5月舉行，中文科口試亦會延至5月18至26日舉行。放榜日期大約延後一周，暫時估計是7月15日。

方案二：延遲考試約4周舉行，各科筆試延至4月24日才開始，整個考試會於5月25日完成，體育科、音樂科實習考試，會於5月底至6月中舉行，但兩個語文口試取消，考評局會按比例調整中文、英文科其餘各卷比重，以該兩科其餘卷別分數計算科目總分及評級。考評局會盡量壓縮改卷程序所需時間，務求在7月放榜。

教育局表示，正考慮DSE中英文口試取消或押後，2月底作最後決定。（羅君豪攝）

考評局秘書長蘇國生表示，考評局會提醒工作人員及考生注意衞生，要戴口罩，考試第一節前要展示體溫表。考生要申報考前14日沒有到內地，若考生不實申報，或取消資格。局方建議考4個核心科時，中學可考慮停課。校本評核期限延至3月31日。