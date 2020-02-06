【武漢肺炎】籲公院醫護停罷工　醫學會副會長：唔夠裝備就唔做？

武漢肺炎疫情肆虐，醫護工會醫管局員工陣線為爭取全面封關、確保前線醫護人員有足夠裝備等，發起一連五日的罷工行動。社區組職協會幹事表示，近日收到病友查詢，擔心影響療程進度，期望政府與工會盡快談好，停止罷工行動。醫學會副會長在席上批評，「到有一日真係唔夠裝備，你（醫護）做唔做呢？醫護天職同初心係咩？」

醫學會副會長林哲玄醫生表示，期望醫護人員緊守崗位，「上下一心」去面對。（黃詠榆攝）

香港社區組織協會幹事彭鴻昌指，近日收到不少病友查詢，當中有病人擔心腎科洗血服務、腫瘤科化療、電療服務需延遲，「如果遲咗就會影響成個療程」。他指，有做完心導管手術的病人獲通知需延遲覆診取薄血藥，「醫院都冇講，可能係流感高峰期，可能係罷工。」他強調，不是希望站在道德高地批評醫護，而是「想呈現事實，的確有部份病人受到影響。」他重申，同意醫護人員爭取確保裝備的要求，期望醫管局盡快商討。

醫學會副會長林哲玄醫生表示，部份病症的藥物對病人相當重要，包括糖尿病、腦癇症等，強調即使是非緊急服務，亦會對病人造成一定影響，期望醫護人員重返崗位，「上下一心」去面對。他指，已有超過100名私家醫生願幫手，據其了解，隔離病房、深切治療部有足夠防護衣物，惟現時內科病房亦有診治懷疑個案，有醫護認為應增設裝備數量。

私家醫生不夠口罩停業 林哲玄：只佔極少數

林哲玄認為，不能僵化處理問題，醫管局與前線應多溝通，視乎情況配發裝備。他又質問，「到有一日真係唔夠裝備，你（醫護）做唔做呢？醫護天職同初心係咩？香港人嘅期望係咪咁？」被追問有私家醫生因缺口罩暫停營業，他解釋指當中只佔極少數，且醫學會已就相關問題提供援助。對於工會其中一條件，醫管局承諾不秋後算賬，他反問：「成年人做了事情係要求別人唔追究？」

香港護理專科學院院長黃金月教授表示，在短短兩日間，接獲逾40名護士表示願「回巢」幫忙，當中遍佈兒科、深切治療部、外科等，將根據各人專長、經驗作配對，當中有10名已登記，有數名已投入服務。她指，目前為止的裝備是足夠，但由於未知疫情會有多長，前線醫護「擔心供應」問題。

▼醫管局員工陣線2月6日罷工情況▼

特首林鄭月娥昨日宣布進一收緊出入境政策，由周六（8日）凌晨起，要求所有內地來港人士，包括港人及旅客須強制14天檢疫。林哲玄醫生質疑當中牽涉大量問題，包括家居隔離的可行性，「騰空一間房俾佢？一家人可唔可以一齊食飯？」他提醒，市民需多加注意個人衛生，包括勤洗手、戴口罩。