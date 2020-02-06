【武漢肺炎】病人陪丈夫求診後離院翌日才確診　病徵輕微易成漏網

本港截至今日（6日）累計有22人確診新型肺炎，另有兩人初步確診，結果有待覆檢。衞生防護中心公布，最新確診第22宗個案的女病人曾陪同較早前確診的丈夫到急症室，但由於當時她病徵輕微，加上無到過內地，因此無要求她隔離並接受測試。病人之後離院，至翌日接到通知丈夫確診後再入院。衞生防護中心承認，部份病徵輕微的病人或較難檢測到，籲每位市民應注意個人衞生。 中心又提醒，目前22宗個案已有6個家庭群組，顯示病毒在家庭間的傳播性相當高，建議若有病徵應盡快求診並戴口罩，吃飯時用公筷，即使在家中亦需與其他家庭成員盡可能保持距離（as far as possible）。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，第22宗確診個案、55歲女患者是第21宗個案的妻子，兩人於1月28日至2月1日到日本東京旅遊，她於2月1日起發病，先後有發燒、喉嚨痛及腹瀉，2月2日由於丈夫有氣喘，她陪同丈夫召救護車到瑪嘉烈醫院急症室求醫。

張竹君續指，由於病人的丈夫發病前到過內地，符合檢測準則因此為其化驗，而女病人本身雖然在東莞上班，但發病前2星期無到過內地，加上病徵輕微，醫院未有要求她隔離及接受檢測，女病人之後離院返回在青衣灝景灣的家，至翌日醫院通知其丈夫確診，病人自行坐的士前往瑪嘉烈醫院求診。

有病徵輕微病人 令疾病更難控制

張竹君承認，第22宗個顯示，難反映哪些人有明顯的新型病毒徵狀，她相信有類似第22宗個案的人在社區出現，又指今次疾病的難控制之處，在於有人病徵輕微，未必人人均有肺炎徵狀，因此醫管局已加強化驗，一日大約化驗700多人，只要病人「有少少懷疑、有少少外遊紀錄都會做」，但她坦承即使如此亦未必找到全部個案。

兩確診個案有腹瀉

新增的第22宗個案與第18宗個案、25歲男患者均有腹瀉，張竹君稱知道外地個案的糞便樣本驗出新型冠狀病毒，亦擔心本港有人有同類情況。署方早前曾透露，將研究需否化驗病人的糞便樣本，但至今未公布化驗的時間表。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（余俊亮攝）

如有病徵應與其他家人保持距離

目前22宗個案當中有6個屬家庭群組，包括夫妻、父母與子女同確診，張竹君認為顯示病毒在家庭間的傳播性相當高。

張竹君建議，若有發燒或呼吸道感染等病徵，應盡快求診並戴口罩，吃飯時用公筷，即使在家中亦需與其他家庭成員盡可能保持距離（as far as possible），盡量避免與其他家人有直接的接觸。