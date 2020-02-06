【武漢肺炎】老人院停探訪服務　院方不擔心疫情：有半年口罩存量

新型冠狀肺炎於香港肆虐，直至2月6日下午，錄得24宗確診個案。早前有網上消息指深水埗一間老人院有初步確診個案，《香港01》記者向深水埗區議員江貴生查詢，他指根據政府提供的資訊，未見有來自老人院的確診患者，深水埗現時有一宗確診個案，患者居於榮昌邨榮俊樓。 由於長者屬患病高危人士，有深水埗老人院的職員表示已跟足衛生防護中心指引，做足防疫措施，又指老人院有半年口罩存量，不憂慮疫情會影響到老人院。

謝絕探訪 口罩存量夠半年

《香港01》記者致電位於深水埗榮昌邨附近的協和護老院，發言人表示不擔心疫情會影響到老人院，「現時院舍已經謝絕探訪，亦有提高防疫措施的力度，跟足衛生防護中心的指引。」除了院方，她指院內的長者亦未見有恐慌情緒，「一來佢哋唔係好知疫症嘅情況，二來很少有人來探訪。」

被問到院舍是否有足夠口罩供應，她指：「現時口罩存量十分充足，起碼可以用半年，因為我哋每次採購都會好大量。」不擔心會出現口罩荒。她認為長者屬高危人士，但相信院舍有做足防疫措施，能夠抵抗疫情。

協和護老院發言人表示，不擔心新型冠狀肺炎會在老人院內爆發，「現時院舍已經謝絕探訪，亦有提高防疫措施的力度，跟足衛生防護中心的指引。」（黃桂桂攝）

被問到院舍是否有足夠口罩供應，發言人指：「現時口罩存量十分充足，起碼可以用半年，因為我哋每次採購都會好大量。」（黃桂桂攝）

跟足衛生防護中心指引 已啟動應變機制

另外，位於麗安邨的香港基督教女青年會雲華護理安老苑發言人則表示，院方有配合政府的防疫政策，並已啟動相關的應變機制，包括：暫停所有探訪服務、呼籲長者避免外出、向有需要院友派發口罩、每日為所有院友量度體溫等。

至於員工方面，發言人指所有員工上班前必須量度體溫，院舍有為員工提供足夠防護裝備，並提醒員工須提高警覺，出外及工作期間必須戴上口罩；所有進入單位人士均須戴上口罩、檢測體溫和潔手。如有發燒人士不得進入，如員工感不適，須立即通知上級並報告有否外遊；曾到國內或與湖北人士有接觸者, 必須自我隔離14天等。

香港基督教女青年會雲華護理安老苑發言人表示，院方有配合政府的防疫政策，並已啟動相關的應變機制。（黃桂桂攝）

雲華安老苑門外張貼告示指，受新型冠狀肺炎影響，院舍自2月3日起謝絶探訪。（黃桂桂攝）

根據衛生防護中心的《預防嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病——給安老及殘疾人士院舍的健康指引》，預防措施除要保持良好個人衛生外，還包括： 1. 預備手部衛生設施：例如在設有洗手設施的地方提供洗手液和即棄抹手紙，並指導院友如何正確使用酒精搓手液。 2. 保持室內空氣流通：打開窗戶、使用風扇等，並要定期清洗空調設備的隔塵網。 3. 保持環境清潔和消毒：每天用1比99稀釋漂白水清潔房間、傢俬物品及地面；並要定期清潔排水渠管，每星期把約半公升的清水注入每一排水口（U型隔氣口）；當物品被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物污染時，應先用吸水力強的即棄紙巾清理，再用1比49稀釋漂白水清潔。 4. 量度體溫及盡早發現患病情況：每天為所有院友量度體溫，院友如有發燒或出現呼吸道感染徵狀，需戴上外科口罩並儘早求診；職員應每天上班前自行量度體溫，如有發燒或呼吸道徵狀，不應上班。 5. 訪客安排：盡量避免探訪；量度所有探訪者的體溫，進入院舍前需進行手部清潔及戴上外科口罩；訪客應填寫到訪日期及所需資料，以便衛生防護中心跟進。 6. 處理內地回港的院友及員工：進行14天自我隔離，如出現發燒或其他病徵，應立即求診。