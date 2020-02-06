【武漢肺炎】DSE或再延後本月底定奪　考生需戴口罩、填寫體溫表

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情肆虐，中學文憑考試安排不排除再添變數。教育局今(6日)公布，科目筆試暫定如期於3月27日開考，此前的考試包括中文科口試則會順延至5月；另一後備方案則會將文憑試押後4星期舉行，至4月24日開考，但兩個語文科口試取消。兩方案的放榜日期均會延後，最終安排會根據疫情發展，於本月底再作定奪。 教育局局長楊潤雄表明，文憑試是重要考試，「原則上一定要考」，意味取消機會微。當局又指，考生屆時於試場應考期間，必須戴上口罩。

教育局表示，正考慮DSE中英文口試取消或押後，2月底作最後決定。（羅君豪攝）

今屆中學文憑考試原訂於下月11日展開，因應疫情，當局作出修訂安排。第一個方案是將當日舉行的中文科口試，延後至5月18至26日舉行，另部分科目實習考試亦延至5月；各科筆試和英文科口試日期維持不變，如期於3月27日進行。放榜日期則大約延後一星期，至7月15日。



另一個方案，則會將文憑試筆試延遲約4星期，至4月24日開始，兩個語文科口試取消。考評局會按比例調整兩科其他各卷的比重，計算科目總分，亦會盡量壓縮改卷時間。

教育局局長楊潤雄表示，考生安全是最重要考慮，會加強防護措施，當局給予兩個方案，是期望為考生提供肯定日期，但他強調，文憑試是重要考試，原則上一定要考，「郁一郁時間影響好大」。放榜日期延後，或影響考生報考外國大學，他提醒，這段時間所有考生應作準備，暫時應以3月27日為開考目標。

應考準備方面，香港考試及評核局秘書長蘇國生指，會於下月5日派發準考證，期間會積極與學校溝通。應考期間，當局會實行特別措施，考生需於考試第一節期間，展示體溫表，倘低於攝氏38度，或出現病徵如咳嗽等，或會先量體溫，再作人性化安排；考生亦需申報應考前14天有否前往內地，倘不實申報，或取消考試資格。考生在試場範園內，亦必須戴上口罩，監考員則會由考評局提供口罩。

蘇又提到，文憑試筆試不設補考安排，機制上若不能完成所有考試，可向考評局申成績評估。