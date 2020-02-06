【武漢肺炎】確診者屋苑連續洗地11日　黃埔花園關閉遊樂設施

武漢肺炎近日出現本地感染個案，截至今日（6日）全港共有24宗確診。記者今日到訪確診個案的居所，檢視其衛生情況，其中包括47歲男病人居住的北角宇宙閣、39歲男死者及其72歲母親病者所居的黃埔花園。下午2時左右，北角宇宙閣外有外判公司的清潔工在穿保護衣物下用水喉洗地。至於黃埔花園亦有清潔工人全副裝備下洗地，屋苑又貼出告示，指已關閉所有康體設施，如兒童遊樂場等。

截至今日（6日）全港共有24宗確診。其中第六宗確診的47歲男病人居於北角宇宙閣B座。記者於下午2時左右到場視察，發現有2至4名穿上全副保護衣物的清潔工人正在用水喉洗地，亦有洗地車在馬路上大規模清潔。現場所見，清潔工均穿着保護衣，及戴備眼罩和手套，工人稱保護衣物由莊臣提供。其中一名清潔公司職員透露，他們來自外判公司莊臣，自宇宙閣有住戶確診後，已連續到場清潔11日，期間已不斷使用清潔劑洗地。

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而確診男病人所住的宇宙閣B座入口處，亦見有擺放消毒搓手液。宇宙閣居民李太指，自有住戶確診後，管理處已聯絡清潔人員每天到場洗地，留意到大廈電梯按下位置亦有鋪上一塊軟膠方便清潔，她指自己亦會加強家居清潔工作。

宇宙閣曾貼告示 全廈進行兩次大清潔

另一名宇宙閣B座居民呂太則引述管理處指，礙於私隱關係，不便透露病人所住樓層，故其也不清楚確診患者單位。她又指，因大廈一層只有兩伙，平常不常與鄰居碰面，但自己亦有加強清潔走廊及門窗等。呂先生則指，早前管理處有貼出告示，指將會有兩次全棟大廈大範圍清潔。

黃埔花園規定所有居民出入須戴口罩

至於本月4日不治的39歲男死者所居的黃埔花園第11期紫荊苑1座附近，今日下午3時左右，亦有1至2名清潔工人正在洗地，而大廈內的保安員亦帶上膠手套。管理處外亦貼出告示，呼籲所有居民及外來人士要戴口罩出入。1座本來大門處於開啟狀態，其後卻有保安員將大門關上。另外，黃埔花園貼出告示，指已關閉所有康體設施，如兒童遊樂場、排球場及羽毛球場，直至另行通知。有告示亦規定，所有外來人士及居民出入必須戴口罩。

有居於1座的居民指，現時大廈每天都有人抹大廈外牆及做清潔，認為大廈環境比過去衛生。她又指自己會於出入大廈時戴上即棄手套作按電梯之用，用過後便會立刻丟掉。