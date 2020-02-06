【武漢肺炎】港大深圳醫院海外購五萬口罩　贈香港機構惠五千長者

香港大學深圳醫院表示，與香港大學、香港安老事務委員會，從海外購得5萬個口罩，由港大學生義務協助分裝，贈予11間香港社會服務非政府組織，已由義工個別接觸各區共5,000位弱勢長者，即每位獲10個口罩以供覆診等必須用度，並指導長者佩戴口罩和洗手的正確方法。

港大深圳醫院表示，新型冠狀病毒肺炎肆虐，口罩的需求量爆發式增長，一時成為「稀缺品」，在疫情中，最值得關注的是社區的弱勢長者們，許多獨居長者為低收入人士，不單無力搶購口罩，經濟上亦難以付擔口罩費用，且因生活衛生環境較差，以及各種慢性病常需返回醫院看病就診，成為高危一族。並呼籲「老吾老，以及人之老。危機時刻，各界必須團結齊心，跨越地域，攜手共濟，抗炎護港！」

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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11間香港社會服務非政府組織，包括基督教靈實協會、香港路德會社會服務處、香港基督教服務處、聖雅各福群會、循道衛理楊震社會服務處及有關機構、基督教香港崇真會社會服務部、香港神託會及合作夥伴、基督教家庭服務中心、基督教香港信義會社會服務部、救世軍、中華基督教會香港區會家晴軒。

▼政府防疫措施▼