【醫護罷工】稱與醫管局管理層見面後未有進展　工會周五續罷工

醫管局員工陣線發起一連5日的罷工行動，要求政府「全面封關」、確保醫護要有足夠防護裝備等。工會傍晚（6日）與醫管局閉門談判，歷時近兩小時。醫管局行政總裁高拔陞會後會見傳媒時形容「討論係好好」，又指收到不少具體意見，會繼續跟進。 不過，工會主席余慧明則批評醫管局「毫無誠意」，亦沒提出任何實際計劃保護前線醫護，呼籲會員明天（7日）繼續罷工，並會舉辦員會投票決定下一步行動，有可能延長罷工行動，具體行動需再與會員商討。

醫管工員工陣線主席余慧明（右）批評醫管局回應「毫無誠意」，呼籲會員明日繼續罷工。（羅君豪攝）

雙方的會面於閉門環境下舉行，會後醫管局行政總裁高拔陞表示，雙方在防疫工作方向大致認同，大家都重視如何保障同事安全。他又指，疫情令人擔心，所需防護裝備數量比之前增加，惟全球供應緊張有一定困難。他指，在會上聽到很多意見，會積極去跟進，明日會再見面去商討「討論係好好，有好多具體意見去跟進。」

被追問會否秋後算賬罷工員工，他指過去數日有不少醫護沒上班，惟每個個案不同，強調勞工法例有法則保障罷工，「情理法會兼備，依定係困難抗疫嘅時候，希望大家唔好互相指責。」醫管局有既定的人事守則，再次呼籲不要以罷工方式處理，

預約癌症手術須推遲

醫管局總行政經理張子峯指，今日共有5,000位同事缺勤，當中約200名醫生、3000名護士、1000名專職醫療人員。而在急症室服務，有200位醫護缺勤，部分急症室需要關閉。另外，手術室工作亦受影響，已預約癌症手術要推遲。

醫管局行政總裁高拔陞於會後表示，會上討論氣氛良好，局方會再作跟進。（羅君豪攝）

張子峯又指，與昨日一樣，新生嬰兒深切治療部影響較大，惟有部分醫護「回心轉意」回來幫忙一段時間 ，期望大家可一同團結抗疫。

余：管理層「遊花園」

醫管工員工陣線主席余慧明指，與醫管局高層會面時間為個半小時，工會預備了十分充足的文件，惟醫管局回應「毫無誠意」，批評只是不斷「遊花園」。她提到，醫管局未能提出實質建議，包括如何確保員工及家人安全，更不能保證不秋後算賬，「醫管局竟然話無處理過罷工，要慢慢考慮。」至於要求醫管層公開每天的防護裝備數字，余指對方未能提供，感到失望，明天將繼續與管理層會面，要求有明確答覆。

醫管局總行政經理張子峯（右）指，今日有約5,000位同事缺勤。（羅君豪攝）

余慧明亦承認疫情嚴峻，陸續有社區感染個案，但仍不能放棄斡旋機會，她表示明天會以投票表決，不排除延長罷工行動，預料明天罷工人數約8,000人，當中有七成為緊急服務的員工。

回應袁國勇停罷工呼籲? 余：與會員商討再決定

至於工會早前稱，倘出現社區爆發會考慮擱置罷工，副主席羅卓堯重申並非百分百會因應情況停止行動，但會視乎專家意見考慮下一步。另外，何栢良、袁國勇等醫生亦有在公開場合表示，期望醫護謹守崗位，問及工會會否考慮以其他方式表達訴求，余慧明表示需留待與會員商討後再決定。

