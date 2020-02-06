【武漢肺炎】單日增3個案兩宗源頭不明　有患者病發後曾到護老院

武漢肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今晚（6日）宣布，再有兩人確診，分別入住東區醫院及威爾斯親王醫院，兩者感染源頭不明，相信為本地感染。連同今日下午確診的個案，今日暫錄得3宗新增個案，累計24宗。 在新增確診個案中，第22宗個案為第21宗的妻子，居於青衣灝景灣一座，2月1日曾乘坐香港快運UO651航班由東京返港。第23宗個案居於筲箕灣道142-146號高望大樓，潛伏期內和病發後，曾到西灣河麗濤護老院探望其丈夫。至於第24宗個案，獨居於沙田碩門邨瑞碩樓，於潛伏期內沒有外遊，但曾向同一名私家醫生求診兩次。

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衞生防護中心表示，截至今日中午12時，共接獲1,100宗符合嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病呈報準則的個案，當中920宗已排除新型冠狀病毒感染的個案，158宗個案仍然住院接受檢查。截至晚上8時，中心正調查3宗新增感染確診個案，至今本港確診個案累計24宗。

今日3宗確診個案均為女性，且為香港居民。中心表示，第22宗個案為一名55歲女子，過往健康良好，現時情況穩定，為第21宗個案病人的妻子。中心指，女病人自2月1日出現喉嚨痛，翌日發燒和腹瀉，同日曾向私家醫生求診，並於2月4日到瑪嘉烈醫院求醫，翌日再到該院求醫並入院接受隔離治療。

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曾坐UO651航班

根據病人提供的資料，女患者於東莞工作，周六及周日會回港並居於青衣灝景灣一座。中心續指，她1月17日從東莞返港，於1月28日至2月1日曾與丈夫到訪日本東京，並於2月1日乘坐香港快運航空UO651由東京返港，2月2日抵港。至於其餘家居接觸者，中心指包括其家翁、家姑及家傭，沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

中心指，曾乘坐該回港航班的人士；曾於2月2日上午約1時從機場接載病人及其丈夫返回青衣灝景灣寓所的的士司機；於2月4日下午約1時從瑪嘉烈醫院接載病人返回寓所的的士司機；及於2月5日下午約3時，從寓所接載病人到瑪嘉烈醫院的的士司機，都要聯絡衞生防護中心。

第23宗個案女患者，潛伏期內和病發後曾往西灣河麗濤護老院探望其丈夫。(社署長者資訊網)

第23宗個案方面，中心指，患者是一名63歲女子，過往健康良好，現時情況穩定，自1月26日出現咳嗽和疲倦，其後曾向中醫求診，2月5日向私家醫生求診，同日到東區醫院求醫並入院接受治療。

將隔離丈夫、兒子、孫女

中心表示，初步調查顯示，病人居於筲箕灣道142-146號高望大樓，潛伏期內和病發後曾到西灣河麗濤護老院探望其丈夫，沒有外遊。中心續指，病人的丈夫、與病人同住的兒子和孫女沒有出現病徵，將安排接受檢疫。

第23宗個案女患者，潛伏期內和病發後曾往西灣河麗濤護老院探望其丈夫。(社署長者資訊網)

長期病患 情況嚴重

至於第24宗個案，中心指涉一名65歲女子，有長期病患，現時情況嚴重，自1月28日出現發燒和咳嗽，1月29日及2月1日曾向同一名私家醫生求診，並於2月5日到威爾斯親王醫院求醫並入院接受治療。

根據初步調查，中心指病人獨居於沙田碩門邨瑞碩樓，潛伏期內沒有外遊。中心呼籲，2月5日下午約12時15分至1時期間，從沙田希爾頓中心接載病人到威爾斯親王醫院的一名的士司機，請致中心熱線。

中心表示，初步流行病學調查顯示，相信第23、24宗為本地個案，源頭不明，強烈呼籲市民時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。