【武漢肺炎】西爵軒高層住戶家居隔離期間報稱不適　送往仁濟醫院

西爵軒有業戶由救護車送院，據了解，事主為一名中年女子，是62樓的住戶，因早前曾到過內地正接受家居檢疫，期間報稱不適，由衞生署人員安排送往仁濟醫院，事主清醒自行上救護車，目前未知確實病因，與事主同住的家人要接受家居檢疫。管理公司今日（6日）貼出公告指，已安排清潔承辦商加強屋苑清潔及消毒。 據衞生署衞生防護中心的名單，爵悅庭西爵的家居檢疫最後日期為2月8日。 《香港01》正向衞生署查詢事件。

西爵軒有業戶由救護車送院，管理公司今日（6日）貼出公告指，已安排清潔承辦商加強屋苑清潔及消毒。

據了解，西爵軒62樓的一名女住戶，早前曾到過內地正接受家居檢疫，期間報稱不適，衞生署人員穿戴防護衣到上址，事主期間清醒，自行上救護車，被送往仁濟醫院。與事主同住的家人現時亦要接受家居檢疫。

爵悅庭服務處發住戶通告指，暫時未知該住戶的送院原因，已即時聯絡衞生署了解，等候消息同時已安排清潔承辦商加強屋苑公眾地方清潔及消毒工作。呼籲住戶必須時刻保持良好的個人及環境衞生。

爵悅庭服務處發住戶通告指，已安排清潔承辦商加強屋苑公眾地方清潔及消毒工作。（Google地圖截圖）

據衞生署，正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈名單，爵悅庭西爵是其中之一，家居檢疫最後日期為2月8日。目前該名單，共涉101幢大廈。

爵悅庭西爵的家居檢疫最後日期為2月8日。（衞生署名單截圖）

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