84歲長期病患老翁感染退伍軍人症　家住彩虹邨

衞生署衞生防護中心今（6日）公布，正調查一宗涉及6名病人的退伍軍人病群組個案，該名84歲男病人有長期病患，居於彩虹邨錦雲樓，其樣本經化驗後呈陽性反應。 發言人提醒，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病，強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取預防措施。

繼衞生防護中心分別於二月一日及二月三日公布一宗涉及四男一女（年齡介乎66至79歲）的退伍軍人病群組個案，中心錄得一宗新增的退伍軍人病個案。



該名84歲男病人有長期病患，居於彩虹邨錦雲樓。病人的樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應。



衞生防護中心發言人指，流行病學調查發現，病人於潛伏期內沒有外遊。中心人員已視察彩虹邨，並採集環境及水樣本進行化驗。調查仍然繼續，以找出可能的感染源頭。



發言人續指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。



退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。