【武漢肺炎】梁卓偉：靠自律隔離未必可行　最好有大型集中隔離點

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，香港大學醫學院院長梁卓偉今日（7日）於商台節目《在晴朗的一天出發》，指出現時明顯出現人傳人的傳播鏈，希望能盡力找出緊密接觸者隔離及測試，「希望守到呢關。」他又形容病毒特性比沙士狡猾，估計疫苗最快於6至9個月才能面世。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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香港大學醫學院院長梁卓偉於節目上稱，社區傳播明顯於本港出現，本地人傳人的傳播鏈亦已發生，當局應盡力找尋緊密接觸者作隔離、測試，以防有「幾何級數」的傳播鏈。他又指，病毒的特性比沙士狡猾，因其可於病發初期傳播，加上或有隱形病人播毒。他續說，於無抗體、無疫苗等情況下，六至八成人會受感染，現時做足防疫措施為「買時間」去研發治療方法。他估計須時6至9個月才研發出疫苗，現時有數個實驗室有病毒試劑，但仍須進行動物測試、三期的人類測試等。

現時做「零入口」非太遲

他說從公共衛生角度而言，若能做到零入口、將入口的感染人數減到最低為最理想做法，坦言現時可做的為避免更多的傳染鏈出現。不過，他說就算現時做「零入口」亦非太遲，相信可以減低求診及測試個案，令公營醫療體系不會崩潰，也可令藥物物資等供應可支持幾個月的抗疫工作。他又提到，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮去世消息，對醫護的士氣有影響，有必要再給予他們信心。

香港大學醫學院院長梁卓偉。（資料圖片／梁鵬威攝）

▼政府最新升級防疫措施▼

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靠自律方式隔離未必可行

政府日前宣布將向所有內地入境人士，包括港人及內地人士均須強制檢疫隔離14天。措施將於周六（８日)凌晨推行，但至今仍未有公布細節。梁卓偉指，最好有大型隔離地方進行隔離，但由於數字太大未必有足夠空間。若推行家居隔離，須有人或以手環監察，認為過往出現誤報漏報旅遊史的經驗，單靠自律方式未必可行；而政府須向隔離人士提供配藥、食品等，以確保他們不用外出。至於對於旅客的隔離方法，他稱酒店於設施上非適合作檢疫的地方，但若於酒店隔離最好以整棟酒店作檢疫地方，不應分散。

對於仍在啟德郵輪碼頭進行港口衛生檢疫的「世界夢號」郵輪，他建議應向每個郵輪上的人進行病毒測試，以免有隱形病人存在。由於郵輪上人數眾多，他引述袁國勇曾建議可以10個人為一組、將其樣本集合測試，若發現有呈陽性的樣本則再逐個做測試。而有大量確診個案的郵輪「鑽石公主號」，梁卓偉估計船上或出現超級帶菌者。