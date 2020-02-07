【鑽石公主號】船上港人直擊：困房三日終獲「放風」　仍忐忑不安

曾接載香港一名新型冠狀病毒肺炎確診個案患者的郵輪「鑽石公主號」，再多41個確診個案，至今累計61人確診，船上約3700人需接受檢疫並隔離14天，包括約470名港人。 因參加康泰旅行團而登上「鑽石公主號」的李小姐（化名）已第三日沒有離開內艙房，外界的資訊只能透過船上廣播、再經導遊翻譯知悉。她表示，今日（7日）所有人會獲派即棄手套、口罩、溫度計，讓乘客定期檢測自身體溫，同時可到甲板「放風」享受新鮮空氣，但仍不禁嘆言「𠵱家都唔知點搞」。

鑽石公主號爆武漢肺炎事件引起全球媒體關注。（AP）

李小姐在1月25日登上「鑽石公主號」，展開12日的郵輪之旅，豈料船上相繼有武漢肺炎確診個案，已經第三日沒有離開房間，只能靜侯職員派發所需物資。不諳日文及英文的她，長時間留在房間接收資訊有限，無辦法了解船公司的廣播資訊，只能依賴導遊翻譯，嘆言「𠵱家都唔知點搞」。

根據她目前掌握的資訊，船長在上午十時許曾透過廣播表示，仍未收到日本當局提供的全部檢疫結果，但因應日本衞生局要求，今日所有人將會收到即棄手套，外出時必須連同口罩佩戴；另會派發溫度計，要求乘客定期檢測自身體溫，一旦超過37.5度必須通報。長期藥物方面，船長表示部份藥物已送到船上等候派發，第二批藥物亦於今日稍後時間送到船上。

鑽石公主號上，有被隔離乘客不時到露台向傳媒打招呼。（AFP）

船公司成功爭取乘客到甲板「放風」

今日乘客可到甲板「放風」，船長表示「希望你們享受到新鮮空氣，亦感謝大家都非常遵守規則以致活動可順利進行，讓其餘乘客有外出的機會」。至於疫情情況，船長亦透過廣播告知乘客，收到日本當局消息再有41位對病毒出現陽性反應，會立即送往醫院進一步治療。

船公司早前發公告指出，會與日本相關部門溝通，為房間無窗戶或露台的乘客，爭取分批到甲板呼吸新鮮空氣；亦有乘客在Twitter稱，將獲安排「放風」30分鐘，並指房間無窗戶的旅客會優先。