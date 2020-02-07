【武漢肺炎】製防疫包贈長者　義工聯同機構呼籲：出錢出貨出力

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，本港暫錄得24宗確診個案，一人死亡。正當社區人心惶惶之際，有義工就希望為紅磡、黃埔和土瓜灣的長者，製作包括口罩、米和其他食物的「防疫應急包」，在網上呼籲市民捐贈物資或款項，目標籌得2.4萬元，合共派出200份應急包。活動發起人陳先生接受《香港01》訪問，表示至今已籌得超過6萬元，未來將繼續製作應急包，透過社區中心或機構，上門捐贈至有需要的長者。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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聖公會聖匠堂長者地區中心今日（7日）在網上發出呼籲，指有不少獨居或兩老長者均住在紅磡、黃埔和土瓜灣的舊樓中，很多長者都缺乏口罩及物資，希望市民能夠捐贈物資或款項，以助機構製作「防疫應急包」，機構指今次活動目標籌得2.4萬元，合共派出200份應急包。

活動發起人陳先生接受《香港01》訪問，表示在土瓜灣及黃埔已先後有確診患者，但在區內仍然見到有不少長者未有戴上口罩，加上近日搶口罩及日用品情況嚴重，故希望透過製作包含口罩、食物及消毒物資的「防疫應急包」予有需要的長者。

陳先生又透露活動至今已籌得超過6萬元，亦有市民捐贈物資，現時已製作逾320份「防疫應急包」，並已聯絡聖公會聖匠堂長者地區中心和聖公會樂民郭鳳軒綜合服務中心，聯絡有需要的長者，再根據機構提供的長者名單，上門將防疫包捐贈至有需要的長者。他續言活動沒有限期，「有幾多做幾多」。

紅黃土區長者防疫應急包物資：