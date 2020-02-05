【醫護罷工】倡政府向法庭申禁制令阻罷工　葉劉：罷工違反基本法

由醫管局員工陣線發起的罷工行動，已踏入第三日，工會繼續重申要求政府「全面封關」。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，已就罷工一事研究基本法及香港法例332章《職工會條例》，認為該批員工口中「封關救港」的訴求，與其行業無關，因此是次罷工並不符合《職工會條例》，亦違反《基本法》。 葉劉強烈建議，政府應向法庭申請禁制令，飭令他們停止罷工。假如參與罷工的人士仍然不願返回崗位，醫管局應該採取適當的紀律行動。

葉劉今日（5日）在Facebook表示，職工會有權罷工，但這些權利並非絕對，根據《職工會條例》，職工會應只專注與其行業有關的事情，以及僱主與僱員之間的關係，例如僱員工時過長、沒有超時津貼及員工福利被嚴重剝削等，皆可以是採取工業行動的理由。

但葉劉指出，這次工會發起罷工的目的是挾逼政府要求全面封關，並要求與行政長官公開會面，醫管局行政總裁高拔陞亦早已表明，有關要求屬醫管局權力範圍以外。她認為，罷工員工口中「封關救港」的訴求、所謂的工業行動，根本與其行業完全無關。

葉劉認為，是次罷工完全不符合《職工會條例》，亦違反《基本法》，又指由於參與罷工的醫管局職員，屬於公職人員，「他們現時根本是非法罷工，並且煽惑其他醫管局職員加入，明顯是公職人員行為失當」。她建議政府向法庭申請禁制令，飭令他們停止罷工，若參與罷工的人士仍然不願返回崗位，醫管局應該採取適當的紀律行動。