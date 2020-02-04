【縱火爆炸】荔枝角政府合署殘廁被炸毀　美孚地鐵站出口雜物起火

昨（4日）晚上10時許，荔枝角政府合署一個殘疾人士專用廁所發生爆炸，座廁被炸成碎片，職員發現後報警。警方接報到場，封鎖現場調查。案件初步列作縱火，爆炸品處理課人員奉召到場。

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深水埗刑事總督察莊翹偉表示，晚上22:05分於呈翔道清麗苑行人天橋有手推車上的雜物起火，消防救熄後，認為無可疑。而晚上22:48在荔灣道荔枝角政府合署，女職員發現一個殘廁內冒煙後報案，消防到場將火救熄，發現殘廁內馬桶起火，曾經發生爆炸，並通知爆炸品處理課到場檢查，調查後發現，馬桶內盛載一些炭燃燒，縱火進行破壞，案件交深水埗重案組接手調查。

而22:50近美孚地鐵站B出口附近，一花糟位置有雜物起火，消防員到場救熄後，認為有可疑，火場面積4x4米，並發現助燃濟，引致火警。警方表示，網上有情報指，有人會在不同地區放火，警方亦收到虛報炸彈案。警方對此予以強烈讉責。

深水埗刑事總督察莊翹偉（陳永武攝）

本港近日發生多宗爆炸品案，過去一星期一連發生四宗。首三宗分別在年初、四（1月27日及28日）發生，明愛醫院急症室廁所、佐敦道佐治五世紀念公園殘廁、深圳灣口岸香港境內一個垃圾桶，先後被人放爆炸品。其中，明愛醫院及深圳灣兩案，皆有Telegram頻道出面認責。

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至前日（2日）下午3時許，東鐵綫羅湖站再有爆炸案發生。有清潔工檢查抵羅湖站的列車時，發現一個膠袋，帶回月台及通知港鐵職員處理。職員發現袋內有電線，認為有可疑，於是報警。警方接報到場，膠袋傳出聲響，繼而著火冒煙。爆炸品處理課人員檢查後，發現膠袋內共有兩個爆炸裝置，將其中一個爆炸裝置作安全處理。案件列作「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」，交由有組織罪案及三合會調查科跟進，暫未有人被捕。事發後三個多小時，再有Telegram頻道出面認責。