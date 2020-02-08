【武漢肺炎】強制檢疫令需隔離14日　變相向自由行「落閘」

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，政府制訂附屬法例，由今日（8日）凌晨起，所有內地入境人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，抵港後須要接受留家中、酒店或封閉管理營地隔離強制檢疫14日，就算經其他地區進入本港，但抵港前14日內曾到訪內地的人士，都一樣受強制檢疫令管制。 如來港人士持有簽注不足14日，會被拒絕入境。翻查資料，現時內地居民來港的簽注分為6個種類，當中3種簽注批發的逗留日數為7日，包括自由行、團隊旅遊、以及商務簽注，另外，中國護照持有人在港過境亦只能逗留7天，均不符合新的入境要求，即向持這些證件內地人「落閘」。 至於探親簽注及其他特別簽注，後者涉及治病、奔喪、探望危重病人等赴港理由，則可逗留14日。

由2月8日凌晨起，所有內地入境人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，抵港後須要接受強制檢疫留家中隔離14日。（資料圖片）

據中聯辦網頁資料，內地居民往來港澳地區簽注：

探親（T）、 商務（S）、 團隊旅遊（L）、 個人旅遊（G）、 其他（Q）、 逗留（D）。

政務司司長張建宗（前）公布強制檢疫令安排。（羅君豪攝）

四類簽證僅可逗留7天 將被拒入境

據廣東省公安廳出入境政務服務網的簽注指南，當中，商務、團隊旅遊、個人旅遊簽注，每次入境香港最長只可逗留7天。探親、其他簽注則可逗留14日。按政府規定，會拒絕只能逗留7天人士入境。

探親簽注分為三種，「三個月一次」可逗留日數為14日，「三個月多次」及「一年多次」則可在港90天。內地居民如欲來港探親，必須取得由有關內地公安機關所簽發的《往來港澳通證》(慣稱「雙程證」)和探親簽注。

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（衞生防護中心FB圖片）

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▼政府最新防疫措施▼

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內地人料不能借過境香港入境

其他簽注是發予有「特殊情形」需多次前往香港的人士，條件包括治病、奔喪、探望危重病人、訴訟、應試、處理產業、學術交流等事由申請赴港。申請人可以根據原因申請「三個月一次」、「三個月二次」的其他簽注，每次在香港逗留不超過14天。

最後，逗留簽注是發予香港隨任、就學、就業、居留、培訓以及作為受養人赴香港依親的，有效期按照香港有關部門批准的期限簽發。據入境處網頁，現行有優秀人才入境計劃、受養人來港居留等。

至於經香港過境往來另一國家或地區的中國護照持有人，可於每次入境時獲准在港逗留7天。在檢疫令下，他們按理也不能入境。

內地當局早前宣佈暫停簽發內地居民赴港澳旅遊簽注，包括團隊旅遊、自由行及深圳的「一周一行」，直至另行公佈恢復。

8類獲豁免檢疫令人士