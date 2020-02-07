【武漢肺炎】無居所者須酒店或禁閉式營地隔離　政府稱低傳播風險

政府早前宣布，明日（8日）起所有由內地入境本港人士均須強制隔離檢疫14日，今日（7日）公布檢疫細節。針對來港旅客，可選擇在酒店、親友住所接受家居隔離，但必須提供確實地址讓衞生署人員持續監察；若未能提供住址，政府會安排入住禁閉式營地設施。

政府早前宣布明日（8日）起所有由內地入境本港人士均須強制隔離檢疫14日，今日公布檢疫細節。（羅君豪攝）

食物及衞生局副秘書長鄭鍾偉表示，所有由內地入境人士需要簽署強制檢疫令，填寫居住地址及電話號碼，若入境者非香港居民，可填寫酒店地址，或將會入住親友家居地址，但仍需得到政府授權人士同意；若在港沒有居所或未能提供地址，政府會安排入住臨時住宿設施，即禁閉式營地設施。

他解釋，目前營地設施緊拙，不會安排有關人士入住目前隔離營，而是另外安排入住營地設施。

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官員多次強調有關接受家居隔離人士在入境時沒有病徵、也沒有與確診者有緊密接觸，認為傳播風險較低。政務司司長張建宗呼籲，入住檢疫中心並非高危人士，措施只是防範於未然，期望社會人士多包容及諒解，在政府覓地增設防疫中心時，不要意氣用事反對，認為這是社會問題。

對於警方位於八鄉的少年警訊中心作檢疫中心一事，張表示已在洽商，目前挑戰是有否足夠而適合的居住地方，正積極尋找適當選址。

張建宗表示覓地設立檢疫中心具挑戰，呼籲社會諒解及包容。（羅君豪攝）

梁卓偉認為酒店不適合 陳肇始不同意

香港大學醫學院院長梁卓偉表示酒店不適合隔離，皆因窗戶多無法打開，中央冷氣亦欠空氣流動。食物及衞生局局長陳肇始表示，非香港居民可入住酒店，認為只要有良好衞生，每日按清單自我檢查，衞生署人員亦會檢測，強調有關政策是要自律及防範於未然。

衞生署署長陳漢儀也補充，明日起隔離檢疫令針對對象是過去14日曾到訪內地人士，認為相對傳播風險低，故與曾與確診者有緊密接觸或有病症人士有不同程度的隔離檢疫安排。