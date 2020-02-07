【武漢肺炎】人民日報評論李文亮之死：全面調查，讓正義抵達人心

率先揭露新型冠狀病毒肺炎疫情，卻被武漢公安機關認定是謠言予以「訓誡」的湖北武漢中心醫院的眼科醫生李文亮，早前確診亦受感染後，不幸在周五（7日）凌晨宣告不治，終年34歲。 對於李文亮的事，國家監察委員會已決定派出調查組赴當地作全面調查，官媒《人民日報》周五發表評論稱「全面調查李文亮事件，讓正義抵達人心」。

評論指，李文亮在抗擊疫情中感染新型冠狀病毒肺炎，不幸逝世，引發網民熱烈關注。另一方面，李文亮生前曾在微博上透露自己的病情，並稱「等我病好了我就會上一線」，是一種「這事不避難、義不逃責的擔當，令人肅然起敬。」

《人民日報》製作圖片哀悼李文亮。（微博）

評論認為，國家監察委派出調查組作全面調查，回應公眾關切，也讓人對還原事實真相抱有期待，「還原真相，就能穩定人心；呵護正義，就能凝心聚力；捍衛法治尊嚴，更能凝聚起團結一心的強大力量」。

評論稱，當前是抗擊疫情的關鍵時期，氣不可泄，勁不可松，人心不可散，「帶著信念與勇氣，同時間賽跑、與病魔較量，我們就能遏制住疫情蔓延勢頭，最終打贏疫情防控阻擊戰。」

此外，《人民日報》海外版旗下「俠客島」，亦有在微博上發文，直指「他們欠你一個道歉，我們欠你一句謝謝。李文亮醫生，一路走好！」。儘管帖文沒有提到「他們」是誰，但仍獲得許多網民的欣賞，稱讚俠客島「直接發聲」、「有良知」；《環球時報》同樣也有為李文亮發表社評，除了致以敬意之外，也稱李文亮早前發出的示警沒有立即受到重視，反而遭遇「訓誡」，是為社會展開反思提供有觸動的樣本。

（人民日報）