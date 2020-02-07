【武漢肺炎】李文亮之死：比追責更重要的是──讓人說話

國家衛生健康委員會報告顯示，截至2月6日24時，中國新型冠狀病毒肺炎確診病例有31,161例，死亡病例有636例。冰冷是數字背後，是一個個鮮活的生命的逝去。李文亮的去世，觸動了千萬中國人的情緒。此前他曾因提醒該病毒的危險性被警方訓誡，後來他被視為一位民間英雄。

34歲的李文亮是武漢市中心醫院的眼科醫生。他生前曾因在微信群發出警示「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」而遭到當地公安部門的訓誡，簽了一份對「違法問題」警示的《訓誡書》。中國的社交媒體上，李文亮因此被稱為新型冠狀病毒的「吹哨人」。

「為眾人抱薪者，凍斃於風雪。為自由開道者，困厄於荊棘。」李文亮的去世，引爆了輿論場，這是很多媒體人為他送上的輓聯。中國民間也近乎驚人地規格（有人在網絡形容為國葬）表達了對李文亮去世的哀悼和心痛，有媒體撰文呼籲為李文亮的「造謠者」身份正名。

李文亮去世也觸動了官方機構，央視在評價李文亮去世一事時稱，「李文亮生前曾經經歷的某些遭遇，正反映出我們在疫情防控和應對中的短板和不足。我們要吃一塹長一智，進一步健全國家應急管理體系，提高處理急難險重任務能力。」

北京通惠河河畔，有市民雪地寫字，悼念李文亮醫生。（微博）

武漢市衛健委在官網發文對李文亮的去世「表示沉痛哀悼並向其家屬表示深切慰問」；武漢市政府官網發佈公告，稱對李文亮去世一事「深表哀悼，萬分惋惜，對其堅守一線抗疫疫情表示敬意，對其家人表示誠摯慰問」。

在李文亮去世10個小時之後，中國國家監察委員會發出公告：決定派出調查組赴湖北省武漢市，就民眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。這無疑是中國國家層面對於社會關切的正面回應。雖然是在社會輿論壓力與民意推動下的被動回應。未來可能有人會因此被追責。

回顧李文亮事件的整個經過，真相可能並不那麼複雜：李文亮曾試圖將工作中獲知的傳染病疫情的危險，告訴他的同學和朋友，提醒大家多加註意，卻不想因為措辭上的不夠嚴謹——將疫情稱為SARS，「倒霉地」成為違法行為；武漢當地警方警方認定李文亮所說的「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」的言論，不屬實，給予李文亮及其他7人訓誡處罰。當中是否存在問題，還需要官方的調查結果。但武漢地方執法部門的作為，顯然與中國社會的期待相去甚遠。

從中國最高法院在1月28日在公號發了一篇武漢八名「造謠者」處罰是否得當的評論文章，也能夠看出其中端倪。文章指出，執法機關面對虛假信息，應充分考慮信息發佈者、傳播者在主觀上的惡性程度，及其對事物的認知能力。只要信息基本屬實，發佈者、傳播者主觀上並無惡意，行為客觀上並未造成嚴重的危害，我們對這樣的「虛假信息」理應保持寬容態度。但現實是，中國地方的行政力量，缺乏的可能恰恰就是這種理應保持的寬容態度，更多的是上綱上線和矯枉過正。

雖然中國有「眾口鑠金，積毀銷骨」警世之言，但也有「真理越辯越明」之說。毛澤東曾言，「讓人說話，天塌不下來」。更何況李文亮們所說的是，可能還是事關國人生命安全的傳染病疫情，如果當地公安機關能夠在處置時多一分審慎，少一分輕慢；當地衛生部門能夠以科學和負責的態度進行充分說明，而不是上綱上線到動用行政手段，事態可能就不會是現在這樣。當然，我們也不能用今天簡介和眼光，「穿越」回去責難那些公事公辦的當事人。最為應該改變和提升的，是存在與背後官僚慣性，和執政者的現代化的治理能力。

「如果尖鋭的批評完全消失，温和的批評將會變得刺耳。如果温和的批評也不被允許，沉默將被認為居心叵測。如果沉默也不再允許，讚揚不夠賣力將是一種罪行。如果只允許一種聲音存在，那麼，唯一存在的那個聲音就是謊言。」這是很多人在李文亮去世之後所發的感歎。這句話據稱出自古希臘哲學家柏拉圖之口。

我們有理由相信，圍繞新型冠狀病毒肺炎這場危機的絕大部分的討論和批評，都是對官僚主義的憤怒，是出於國家能更好發展的善意，是希望能在反思中吸取教訓——要有制度自信，也要相信自己的人民，對於不同的聲音甚至於批評，哪怕再尖鋭再不敬，也都應該認真聆聽，不能動輒用國家機器和行政力量封上國民之口。甚至，還要有承認錯誤、反思檢討，並做出改變勇氣。

李文亮生前接受採訪的時候說：「我覺得一個健康的社會不該只有一種聲音，不同意利用公權力過分干預。」

斯人已逝，活着的人，還活着。