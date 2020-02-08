【武漢肺炎】港航京港航班延誤致全機須隔離　乘客：自律沒有問題

新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續，特首林鄭月娥日前宣布，由今日（8日）凌晨0時起，所有從內地入境人士須接受強制隔離14日，藉以減低兩地人流。由北京返港的香港航空HX313航班，原定昨晚（7日）11時35分抵港，但由於航班延誤，延至今日1時02分才着落，全機乘客因而須接受強制隔離。 其中一名乘客表示，不希望對周邊的人造成影響，自我隔離是應該做的事情；又稱須在離開機場後兩小時內回到居所沒有太大問題，檢疫安排對工作行程的影響不大。「我們應有素質和自覺性，對我而言自律沒有問題。」

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（衞生防護中心FB圖片）

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我們應有素質和自覺性，對我而言自律沒有問題；政府強制是手段，但沒有必要把人當成犯人似的。 一名午夜後抵港北京航班乘客

衞生防護中心表示，從內地回港的人士會收到衞生署發出的檢疫令，如在港有住址，即居所或酒店，將能自行通過入境及海關檢查，他們須於兩小時內到達檢疫令上的指定地點，並在該處強制隔離14日。若在港沒有居所或未能提供地址，政府會安排入住臨時住宿設施，即禁閉式營地設施。

衞生防護中心表示，強制檢疫期間，如果接受檢疫人士無法安排日常所需，政府部門會盡力提供協助。政府人員會突擊檢查、或致電受檢人士，確定有關人士留在居所。如果違反檢疫令，可被罰款25,000元和監禁六個月。

左邊戴口罩的男子是午夜後抵港北京航班乘客之一，他認為靠自律自我檢疫沒有問題。（黃偉倫攝）

香港航空HX313航班原定於昨晚11時35分由北京到港，但由於航班延誤，延至今日1時02分降落，變相等於全機乘客須接受強制隔離。

北京到港乘客：我們應有素質和自覺性​ 隔離對行程影響不大

一名從北京到港的乘客稱，他因工作原因來港，在本港居所獨自居住。「這件事（武漢肺炎）很嚴重」，為自己也好，為他人也好，應該待在家裡隔離14天，不可以出去。他認為要在兩小時內回到居所沒有太大問題，又說檢疫安排對工作行程的影響不大。

他表示，不希望對周邊的人造成影響，自我隔離是應該做的事情，「如果自身有病毒，自己也未必知道；經過14日，知道沒有甚麼問題才活動。」他續說，政府稱會派人及打電話抽查，認為嚴格程度「可以」。「我們應有素質和自覺性，對我而言自律沒有問題；政府強制是手段，但沒有必要把人當成犯人似的。」

他續說，機場檢疫人員有為他測體溫，他亦有填表格報告所有情況，包括曾經到訪甚麼地方。未來14日，他將要每天及上午下午量體溫，並報告是否有出現發燒及嘔吐情況。