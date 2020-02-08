【武漢肺炎】內地入境者須簽檢疫令　兩小時內到達住所接受隔離

新型冠狀病毒肺炎在本港疫情持續，特首林鄭月娥日前宣布，由今日（8日）凌晨0時起，所有從內地入境人士須接受強制隔離14日。衞生防護中心Facebook專頁有帖文稱，從內地回港的人士會收到衞生署發出的檢疫令，如在港有住址，即居所或酒店，將能自行通過入境及海關檢查，他們須於兩小時內到達檢疫令上的指定地點。如違反檢疫令，可被罰款25,000元和監禁六個月。

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政府日前宣布，將向所有內地入境人士，包括港人及內地人士均須強制檢疫隔離14天。措施將於今日凌晨起推行，所有由內地入境人士需要簽署強制檢疫令，填寫居住地址及電話號碼，若入境者非香港居民，可填寫酒店地址，或將會入住親友家居地址，但仍需得到政府授權人士同意；若在港沒有居所或未能提供地址，政府會安排入住臨時住宿設施，即禁閉式營地設施。

如違反檢疫令 可監禁六個月

衞生防護中心Facebook專頁有帖文稱，從內地回港的人士會收到衞生署發出的檢疫令，如在港有住址，即居所或酒店，將能自行通過入境及海關檢查，他們須於兩小時內到達檢疫令上的指定地點，並在該處強制隔離14日。衞生防護中心表示，強制檢疫期間，如果接受檢疫人士無法安排日常所需，政府部門會盡力提供協助。政府人員會突擊檢查、或致電受檢人士，確定有關人士留在居所。如果違反檢疫令，可被罰款25,000元和監禁六個月。