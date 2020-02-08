【醫護罷工】林哲玄感謝醫護重回崗位　彭鴻昌批政府無視醫護要求

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，醫管局員工陣線昨日（7日）宣布結束罷工。 醫學會副會長林哲玄今日（8日）於商台節目《政經星期六》上稱，感謝醫護重回崗位，認為醫護人員均同意需要收緊關口，惟大家的表達方式不同。社區組織協會幹事彭鴻昌稱不認同醫護以罷工方式談判，但同意醫護的出發點。他引述部份病人支持罷工，現時暫未收到有個案受影響。

醫學會副主席林哲玄。（資料圖片）

對於醫管局員工陣線日前宣布停止罷工，醫學會副會長林哲玄感謝醫護重回崗位，認為醫護人員均同意需要收緊關口，惟大家的表達方式不同。他又指，醫管局有給予保護衣給醫護，並有感染控制訓練，「唔係咩都無做，足唔足夠可以再討論，」他續指據了解有需要電療的病人受影響。

彭鴻昌：抗爭手法無底線 惟未收到有個案受影響

社區組織協會幹事彭鴻昌稱不認同醫護以罷工方式談判，批評現時抗爭手法無底線，但他同意醫護的出發點。他引述部份需要定期覆診的病人支持罷工，認為政府「唔壓迫唔得」；但有洗血病人擔心需要抽調醫護人員去其他部門，不過他稱現時暫未收到有個案受影響。彭鴻昌續稱，罷工行動上不單止醫護人員需要負責，批評政府無視醫護的要求，希望醫管局不要懲處罷工的員工，能夠放下爭拗、齊心抗疫。

衛生服務界立法會議員李國麟。（資料圖片／盧翊銘攝）

李國麟：政府令天災變為人禍

立法會衛生服務界議員李國麟於同一節目上批評，政府於去年底發現疫情，但未有帶頭防疫，令天災變為人禍。至於抗疫方面，他引述有前線醫護稱口罩需要記名取用，並以一盒換一盒的方式補充，斥醫管局統籌及資源分配無方。不少人將今次情況與沙士比較，李國麟直指兩者情況有別，稱當年確切有支援給予醫護人員，但現時卻沒有。

華員會前會長：醫護罷工應有被秋後算賬準備

護士管理局前成員、華員會前會長黃河形容停止罷工是浪子回頭，又批評罷工的醫護人員「破世界紀錄」，指世界各地無醫護罷工會包括緊急服務，又批評醫管局員工陣線無交代罷工對病人的影響，又斥醫護罷工應有被秋後算賬的準備，不應該要求醫管局不要懲處。

+ 13 + 12 + 11

↓↓點擊下圖 查看官方「強制自我檢疫問與答」↓↓