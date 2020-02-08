【醫護罷工】罷工停止　馬仲儀：要返去打仗　林哲玄：感謝醫護

「武漢肺炎」疫情持續，醫管局員工陣線一連五天罷工，要求政府及醫管局回應「全面封關」、醫護人員裝備不足等問題，雖然工會認為部分訴求未獲回應，但由於投票支持延長罷工人數不足，工會昨晚宣布不會延長罷工。 公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，有醫護人員認為本港現時出現社區爆發，「要返去打仗」，她尊重醫護人員決定，但醫管局也必須回應醫護的擔心。 醫學會副會長林哲玄則指歡迎工會的決定，感謝醫護願意回到崗位，希望醫護團隊齊齊整整，當有重大事件發生時反應就可更加迅速。他也認為醫護人員會罷工，責任在於政府，由於政府在管制措施及解說工作有所不足，致令醫護罷工。

▼2月7日罷工情況▼

+ 20 + 19 + 18

醫護人員不應「未被保護就去打仗」

馬仲儀認為，雖然罷工結束，但醫管局必須跟進醫護人員保護裝備及隔離住宿的問題，她強調醫護人員不應「未被保護就去打仗」。她表示，非常希望醫護的訴求不需透過罷工已可爭取到，該會一直與政府提供建議及遊說，而醫管局也曾交代對封關的意向，可惜政府仍有自己的考慮，她不理解政府為何不及早推出更有效的口岸管制措施，「如果政府都可以行到呢步，點解今日先行？其實罷工係可以避免。」

馬仲儀尊重醫護人員決定，但認為醫管局也必須回應醫護的擔心。（資料圖片／高仲明攝）

護士工會：有醫護人員想念病人

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文就指，他投票支持繼續罷工，對結果感到失望，但也尊重會員決定，他聽到有醫護人員指想念病人，也有人希望先觀望新的強制檢疫措施成效，或因此而選擇停止罷工。不過，劉凱文坦言，衞生署根本無足夠人手到郵輪「世界夢號」檢疫，質疑當局如何可以有人手確保強制檢疫得以落實。他批評醫管局昨天不願與員工會面，又指出即使沒有工會帶領罷工，不排除有醫護人員會透過請假去表達不滿。

2月7日，一眾醫管局員工罷工及到醫管局總部要求與高層會面。 （高仲明攝）

至於醫學會副會長、私家醫生林哲玄則指，自己早前就罷工的回應「可能答得不太好」，他強調「打仗時無可能無武器同保護衣」，認為醫管局應負上責任，如果前線醫護有需要時，有時應可以凌駕指引，為醫護提供裝備，而醫護也需小心運用資源。

醫管局就回應指，歡迎員工組織決定中止工業行動，期望員工盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務，醫管局一直致力保障醫護人員及病人安全，會繼續盡力採購防護物資，及調節非緊急服務，集中資源全力抗疫。