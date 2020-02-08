【武漢肺炎】大批雙程證持有人申延期留港　單非媽獲批　旅客被拒

新型冠狀病毒疫情持續，為減低兩地人流交往，控制疫情擴散，今日開始內地入境人士須強制檢疫14日，簽證不足14日的自由行旅客將被拒入境。但已經入境的非本港居民，可到入境處申請延長逗留期限。 記者今日到灣仔入境處櫃位，發現有大批申請延期逗留的人，有持雙程證來港照顧幼兒的單非媽媽，獲延期留港28日；亦有持旅遊簽注的內地人申請延期被拒。

不少內地人前往灣仔入境事務大樓五樓，申請延期逗留。（胡家欣攝）

特首林鄭月娥周一（3日）宣布，持有探親雙程證來港照顧幼兒的媽媽，入境處將會酌情延長逗留時間，減少跨境更新簽注的頻率。

記者今早在灣仔入境事務大樓五樓，視察申請延期逗留申請情況，現場有約百人等候辦理申請。

港府早前宣布，持雙程證來港照顧幼兒的媽媽，可獲入境處酌情延長逗留時間。（胡家欣攝）

單非媽媽望再延長逗留期 免多次申請增感染風險

來自內地的「單非媽媽」陳女士表示，今早約6時半前來大樓，已見大批人士輪候申請，等候約四小時才獲批申請，可延期留港28日。

陳女士持有「一年多次」的雙程證探親簽注，即一年有效期內可多次簽注來港，每次最多逗留14日就要出境一次。她指，一直居於香港，照顧其九歲小孩，每隔14日需要出境再返港，但在疫情下，她擔心頻繁過關人流多，易交叉感染，今日起再次出入境回港要在家隔離14日，不便照顧孩子，因此到入境處申請辦理延長逗留期限。

她認為，目前疫情未明，強制隔離措施持續至五月，延長逗留28日並不足夠，每次前往入境大樓申請，又要花時間輪候申請，大堂聚集人流不少，擔心增加感染風險。另外，她指，今次續期申請花230港元，過往在內地一次簽證申請僅約60至80元人民幣，認為今次費用負擔不輕。陳期望，政府可以再酌情延長逗留時間至暑假，令她可以在家安心照顧小朋友，「安心留在香港，邊度都唔去。」

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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期望逗留時間不設限 直至疫情完結

另一名「單非媽媽」張女士（化名）同樣持有「一年多次」的雙程證探親簽注，正在輪候延長逗留申請。她指，在疫情下，要經常留家照顧六歲的小朋友，雖然政府酌情延長留港期限，但若獲批延期後需續次到大樓申請並不方便，其期望政府可以考慮特殊情況安排，逗留時期可不設限期，待疫情穩定後才恢復正常。

她指，理解建議會引起港人爭議，但認為在武漢肺炎肆虐下， 「融洽最需要，大家都係中國人。」

有單非媽媽表示，期望政府可以一次過延長逗留時間至暑假，以便照顧小朋友。（胡家欣攝）

單非媽：港生活質素低 無奈長留

另一位，「單非媽媽」黃女士在本港育有就讀K2的兒子。持「一年多次」雙程證探親簽注的她指，出入境內地強制隔離檢疫14日措拖今日實行，昨日本有機會出境以續期，不過擔心在關口易交叉感染，故最終選擇申請延期逗留。正輪候申請的她表示，預料可獲留港多14日。她指，自己家住深圳，丈夫與兒子在港生活，她坦言，無奈因疫情暫長期居於香港，「自己都好想番去，因為本港生活質素太差。」

自由行旅客申請被拒

記者在現場亦遇到一位持旅遊簽證的內地女士，其友人稱，欲幫她申請延長逗留本港，但是因持旅遊簽證，在新措施下最終不獲入境署批准。

記者亦遇到持旅遊簽注的內地人士，不過，其身旁友人稱最終不獲批出簽證。（胡家欣攝）

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