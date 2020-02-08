【醫護罷工】醫管局員工陣線設防疫抗爭基金　資助遭解僱罷工員工

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫管局員工陣線罷工行動於昨日結束，工會今日（8日）宣布成立「武漢肺炎防疫抗爭基金」，為參與工業行動而遭到解僱、停職、降職的各工會員工提供經濟支援。

職工盟主席吳敏兒（左二）為其中一位信託人，她表示基金現時未有籌款目標。（侯彩琳攝）

武漢肺炎疫情下，各界別工會正籌備工業行動抵抗疫情蔓延。醫院管理局員工陣線司庫張嘉祺表示，基金將為以工會會員身份，採取了集體行動而遭停職、解僱、降職的僱員提供支援，而所提供的財政支援將不會超過三個月的平均入息。而基金亦會為發起集體行動的各界別工會提供經濟支援。

張嘉祺再指，基金信託人包括他本人、醫管局員工陣線主席余慧明、職工盟主席吳敏兒、大律師黃瑞紅、香港資訊科技界工會主席鄧卓文。

醫管局員工陣線今日宣布成立「武漢肺炎防疫抗爭基金」，為參與工業行動而遭到解僱、停職、降職的各工會員工提供經濟支援。（侯彩琳攝）

未有籌款目標 疫情後會停止運作

職工盟主席吳敏兒表示，現時未有籌款目標，但料醫管局將對員工秋後算帳，相信基金所需款項「可能都唔會細」。而當因肺炎疫情引致的工業行動完結，基金亦會停止運作，並會經信託人同意後，將餘下款項捐給非牟利機構。