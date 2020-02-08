【醫護罷工】醫管局：按既定程序處理員工缺勤　盼醫護團結抗疫

新型冠狀病毒武漢肺炎疫情持續，醫管局員工陣線於本周發起罷工，周五（7日）宣布停止行動。 醫院管理局聯網服務總監楊諦岡於商台節目《政經星期六》上指，醫管局有既定程序處理員工缺勤情況，將會以合情合理合法的方式處理，會在事後再檢視相關情況。他又指，現時未及沙士當年般團結，留意到醫護人員對工業行動有不同意見，希望大家能放下看法，上下一心對抗疫情。

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對於有罷工員工要求醫管局不要秋後算帳，醫院管理局聯網服務總監楊諦岡於商台節目《政經星期六》上指，醫管局有既定程序處理員工缺勤情況，將會以合情合理合法的方式處理，會在事後再檢視相關情況。他又指，沙士當年資訊不太發達，而保護裝備同樣不及現時，但當年醫護人員甚為團結，惟他留意到近日醫護人員對工業行動有不同意見，希望大家能放下看法，上下一心對抗疫情。

罷工事件中沒有一方是贏家

日前工會代表衝入醫管局辦公室要求對話，他於另一港台節目上稱聚集員工在大樓叫喊口號等行為，或影響大樓內其他同事工作，而日前局方採取包容的形式處理，希望雙方有溝通機會。至於工會指曾致電醫管高層的秘書要求對話，但對方立即收線，楊諦岡說不清楚當中的溝通。他提到，專職醫療及放射技師等部門罷工人數較多，令部分服務要關閉，向受影響病人致歉，又指罷工事件中沒有一方是贏家。

醫管局聯網服務總監楊諦岡。（醫管局圖片）

盼市民聆聽專家意見

至於近日社會有聲音反對於社區設指定診所，楊說指定診所為減輕醫院急症室的壓力，強調若有嚴重個案會照樣轉送醫院，但於選址上不能夠太偏遠，「病人太遠唔會去。」他續指，到指定診所求醫的人一般為於區內居住的市民，而他們本身亦會在區内活動，不會增加額外的人流。不過他說明白市民的憂慮，加上現時社會氣氛與當年沙士不同，市民會有很多不同的看法，但希望於公共衛生方面可以聆聽專家意見，強調有就每個選址平衡風險。他又提到，快速病毒測試次數已由每日兩次，提升至每日三次，希望有助減輕隔離病房的壓力。