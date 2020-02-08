【武漢肺炎】林鄭：161人接受強制檢疫　警方已突擊家訪十次

武漢肺炎疫情在本港蔓延，本港今（8日）凌晨起實施強制檢疫令，凡14日內曾到內地人士，不論是香港居民、內地人或其他國籍旅客，必須留在家中、酒店或政府指定禁閉設施接受強制檢疫，為期14天，違例者可被罰款2.5萬元及入獄6個月。 行政長官林鄭月娥稱，截至今日下午4時，本港共有8,953名入境人士，當中有161人須接受強制檢疫。她特別提到，有一班北京來港的航班只有一名乘客。 林鄭月娥表示，當局會與接受檢疫人士以電話聯絡、隨機上門「突擊」家訪，以及透過Whatsapp或微信作實時地點監察。警方在今日已經進行了十次家訪，全部人士均在家中。

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林鄭月娥稱，截至今日下午4時，即強制檢疫生效的首16小時，本港共有8,953名入境人士，當中逾九成為經香港國際機埸入境的國際旅客。她特別提到，有一班北京來港的航班只有一名乘客。陸路方面則有807人入境，當中682人經港珠澳大橋，125人經深圳灣。

2月8日傍晚，林鄭月娥見記者，再次無戴口罩。（余俊亮攝）

二人入住政府暫住設施 接受強制檢疫

近9,000名入境人士當中，有161人須接受強制檢疫，香港居民佔143名，非香港居民佔18名；148人在家中接受檢疫；11人在酒店接受檢疫；2人獲安排入住政府暫住設施，分別為西貢戶外康樂中心和曹公潭戶外康樂中心。

被問及為何須接受強制檢疫的人數僅佔總入境人數的1.8%，林鄭解釋，絕大部份人士為經香港國際機埸入境的國際旅客，並不屬於檢疫範圍；而經港珠澳大橋入境的682人當中，大部份是澳門人或港人經澳門入境，同樣不納入檢疫範圍。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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用Whatsapp或微信 實時地點監察

林鄭月娥表示，當局一共有三種方法確保接受強制檢疫的人士沒有離家，包括電話聯絡、隨機上門「突擊」家訪，以及新公布的WhatsApp或微信，實時地點監察。林鄭續說，警方在今日已經「突擊」家訪十次，全部人士均在家中。