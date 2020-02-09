【武漢肺炎】武漢肺炎死者少於美國爆流感　傳染病專家指仍勿忽視

「武漢肺炎」（新冠肺炎）肆虐，疫情蔓延全球。美國現時爆發流感，導致過萬人死亡，似乎比武漢肺炎更為嚴重。 不過，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超就指出，季節性流感是已知的疾病，已有治療的藥物及預防的疫苗，亦只會於幼童及長者這兩個組群引發較高的死亡率；而「武漢肺炎」則是新發病，醫學界對其了解不多，雖然其死亡率目前為2%，但不能排除未來如疫情失控，死亡率會有所改變，更可能出現傳染病大流行的情況，而且「武漢肺炎」也會令兩成病人病情嚴重，不容忽視。

每年港府都呼籲市民接種流感疫苗。 （資料圖片）

美國在2019至2020年流感季節錄得最高感染數字，自2019年11月至今年2月，累計有1,900萬人感染，造成最少1萬人死亡，疾控中心呼籲接種疫苗。

武漢肺炎（新冠肺炎）至昨日（8日）造成31,203人感染、636人死亡。

疫情失控或改變死亡率

梁子超認為，現時把美國流感與武漢肺炎比較，實屬妄斷。他解釋，大部分人對季節性流感都有免疫力，因此病毒主要影響到幼童及長者，在這兩個組群引發較高的死亡率。

他續指，武漢肺炎現時死亡率約為2%，「唔算特別高，但會唔會隨住疫情失控而改變，呢個係未知。」而武漢肺炎更可引致兩成人病情嚴重，「如果有大量病人，足以令好多醫療系統崩潰。」由於人類對新型病毒沒有免疫力，如果控制不到疫情，或出現1918年流感大爆發的情況。他提醒，市民及政府不應輕視今次疫情，「唔好諗住會隨天氣暖而消失。」

資料顯示，1918年流感大流行，即西班牙型流行性感冒，由當年1月至1920年12月間爆發，全球5億人感染，造成5,000萬至1億人死亡，全球平均致死率為2.5%-5%，和一般流感的0.1%比較起來極為致命。