【武漢肺炎】消息：年輕男子今晚確診　發病前與20親友打邊爐

「武漢肺炎」襲港，衞生署指截至今晚8時，今天沒有新增個案。不過，晚上有知情人士透露，一名年輕男子在律敦治醫院確診，他近日曾參加派對，與18名香港親戚及2名內地人打邊爐，該男子其後發燒，多名有一同打邊爐的親戚事後都感到不適。該男子的父母也出現類似病徵，未知是否與「武漢肺炎」有關。 另一名消息人士也證實，律敦治醫院出現一宗確診個案，患者是年輕男子；有指他在潛伏期沒有外遊。連同這宗個案，本港累計確診人數增至27宗。

消息指，律敦治醫院多一宗確診，患者曾與20人打邊爐。 （資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會表示，今天未有新的確診個案，當局未來會密切留意有無本地感染個案，及其發病日期，去評估本地傳播情況。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻則指，醫管局在24小時內向醫管局呈報44宗懷疑個案，目前懷疑個案中仍有81人仍然留院。至於確診個案中，25人留院，當中21人情況穩定，3人危殆，分別是第7宗、第16宗及第24宗。第24宗個案是一名65歲女子，她昨天情況轉差，轉入深切治療部，需要使用呼吸機協助呼吸。而第25宗個案，即一名58歲男子情況嚴重，他昨天血含氧量下降，在深切治療部留醫，但暫毋須使用呼吸機。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼