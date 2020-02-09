【武漢肺炎】新加坡患者多於香港　李顯龍：政府能做的一定會去做

武漢肺炎疫情蔓延全球，香港截至昨日（8日）共有26宗確實，一直為區內競爭對手的新加坡，至昨日累計確診增至40宗。港星兩地民眾近日出現搶購潮，恐慌程度不遑多讓，除了搶購廁紙，連避孕套也有人搶購。 新加坡上周五（7日）將抗疫警戒水平從黃色升級到第二高的橙色，代表疫情嚴重及容易人傳人。總理李顯龍昨日在Facebook發布三種語言短片，安撫國民，強調政府從17年前沙士疫情，汲取了寶貴經驗，政府從當時開始，就做了許多準備，嚴陣以待。他又提到新型冠狀病毒致命率比沙士低，但傳染力或許更高。他更提出一旦大肆擴散，政府已有應對方案，病徵輕微者在家休息，讓醫院集中治療重症患者。 李顯龍認為，目前民眾可以正常生活，呼籲不要慌張，不要囤積食物和日常用品，「我們有足夠柴米油鹽、快熟麵、罐裝食品，連衞生紙也貨源充足。」他強調最重要保障民眾健康，「應該做的，能夠做的，政府一定會去做」。

↓↓新加坡民眾搶購情況↓↓

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稱沙士後升級了醫療設施 更好培訓醫生和護士

香港及新加坡在2003年均經歷沙士疫情。李顯龍在普通話版本中說，新加坡從17年前的沙士汲取了寶貴的經驗，政府從當時開始就做了許多準備，嚴陣以待；相比17年前，現在醫療科技發達，可更有效治療病患。他在英語版本進一步補充說，在應對傳染病疫情方面已經更有把握，擴大和升級了醫療設施，並擁有更先進的研究能力來研究這種病毒，醫生和護士也受過更好的培訓。

星：國民繼續過正常生活 港：最好留在家中​

李顯龍提出新型冠狀病毒兩大特點，一是致命率比沙士低，現時死亡率約為2%；但新病毒的傳染力或比沙士強。他建議每個人每天量體溫兩次，暫時取消大型活動，但強調不一定要留在家裡；只要防範措施做得多一些，活動少一些，便可繼續過正常生活。

而在本港，政府屢次呼籲市民避免去人群聚集地方增加感染風險，甚至最好留在家中，公務員延長在家工作的安排。

李顯龍稱，政府已經儲備了足夠的口罩和個人防護設備。（影片截圖）

新加坡：有充足口罩及日用品 港府：政府口罩只夠用一個月

李顯龍稱，政府已經儲備了足夠的口罩和個人防護設備。對於近日民眾搶購潮，他強調日用品供應充足，「我們有足夠的柴米油鹽、快熟麵、罐頭食品、連衞生紙也貨源充足。但如果大家都到超市搶購，就肯定無法滿足大家的需求。」呼籲國民不要囤積貨品，要讓其他人也有機會買到所需的東西。

至於本港政府目前的口罩庫存，林鄭表示政府目前只有1,200萬個口罩庫存，相信只夠政府使用1個月，所以要留給前線的衞生署等人員使用，並沒有計算市民所需。她呼籲社會各界如果有途徑採購到口罩，捐給有需要的人，並轉介採購途徑給特區政府，讓政府跟進作直接採購。

特首林鄭月娥上月21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，與新加坡總理李顯龍（右）會面。（政府新聞處）

提出一旦大爆發的治療安排

香港仍在張羅檢疫中心，不知如何處理需未來需隔離的市民。李顯龍在影片表示，如果確診人數繼續增長，或重新考慮抗疫策略，指出一旦病毒廣泛傳播，而每名患者及其接觸者也需接受隔離治療的話，醫院將不堪重負，因此他已預告政府的方案，若死亡率仍然如流感般低，會鼓勵輕微徵狀的患者到家庭醫生求診，然後在家休息，以便醫院及醫護人員集中照料嚴重病人，如兒童、長者及有併發症患者。

李顯龍表示，抗疫最大的考驗不是病毒問題，而是維持社會的凝聚力。他說理解民眾面對病毒的惶恐，但如果變成驚慌失措是無濟於事，希望大家可以用平常心對待。他感謝醫療團隊無微不至、細心照顧病人，又稱已經有幾名患者康復出院，有信心在控制疫情取得成功。

林鄭表示政府目前只有1200萬個口罩庫存，相信只夠政府使用1個月。（資料圖片／余俊亮攝）

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