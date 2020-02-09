【武漢肺炎】釣具店向學生長者派口罩　長者企到腳痺未領到感失望

隨著新型冠狀病毒的疫情持續擴散，全港的口罩供應極為短缺。有釣魚用具公司昨晚宣布會向學生及長者派發口罩，今早（9日）約10時，佐敦道即有約100名長者及50名學生排隊等候。多名市民表示首次排隊便成功取得口罩，亦有長者疑因插隊的問題，無法取得口罩，又稱企到腳痺都未領到而感失望。口罩派發完畢後，有市民帶備約50口罩送給未取得口罩的長者。釣魚公司負責人指，早已訂購這批口罩，但拖延一個月才送達，期望政府能加派郵政局的人手運送工作。

全城口罩難求，有釣具公司向市民派發口罩。（歐嘉樂攝）

學生成一家口罩之柱

在學生隊伍中取得頭籌的Johnny表示，他於早上7時已開始排隊。現時家中只剩下三包共21個口罩，因學生停課無須上學，全家僅他一人有空排隊取口罩，他亦成了「一家口罩之柱」。

談及最近全港爆發了搶購潮，他認為政府應向藥房收回部份口罩，再重新分配給超市，重新定價以穩定市場。同時應公布日常用品的貨物量，穩定人心，緩和搶購的恐慌。

於今早10時，約100名長者及50名學生已於佐敦渡船街等候。（歐嘉樂攝）

長者因隊伍插隊起爭執 義工回應自己亦口罩不足

亦有長者無法取得籌號，與職員發生爭執。他們指，早上九時許已排在約90名的位置，最後卻排在100名以外，認為職員沒有維持隊伍的秩序，有長者說：「企到腳到痺晒，爭幾個人就拎到，你話失唔失望？」義工回應說愛莫能助，又指最大的問題是政府，他們幫助派發口罩是沒有利益，更表示：「我屋企都係得幾個口罩咋！」

郵政人手不足 口罩遲未送達

釣具公司負責人表示，現時香港口罩短缺，藥房售賣的價格較為昂貴，因此希望能力範圍內幫助到香港市民。由於該批口罩為尺寸較小的145口罩，適合長者、學生、女士配戴，所以首輪口罩派發以長者和學生優先。

他認為政府應在疫情開始前，準備足夠的口罩供應，或宣布市面的緊急措施，可惜政府的反應速度緩慢。他並透露，早在上個月已在日本訂購口罩，成本價為每盒約50元。惟香港郵政因新年放假或延遲開工種種原因，口罩拖延一個月才能派發，更指另有成人款口罩仍未送達，因此他期望政府能向郵政局加派人手運送口罩。

釣具公司負責人（右）表示，現時香港口罩短缺，藥房售賣的價格較為昂貴，因此希望能力範圍內幫助到香港市民。（歐嘉樂攝）

市民帶50個口罩派未獲派的長者

釣具公司於昨夜已宣布，今日早上11時將免費派發口罩給各100名學生和長者，只要手持學生證或長者證，領籌後每人可獲得10個口罩。今早10時許，約100名長者及50名學生已於佐敦渡船街等候。在11時半口罩派畢後，有市民攜帶約50個台灣製口罩，送給未能取得口罩的長者，更指長者不像年輕人有多種途徑取得口罩。