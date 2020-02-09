【武漢肺炎】火鍋店考慮為食客量體溫　富臨即日起暫停火鍋供應

武漢肺炎疫情肆虐，本港累計29宗，尚有至少7宗初步確診。其中一名確診男子曾在觀塘與18名親友打邊爐，其外婆都已確診，另7名親友初步確診，及2人等候結果。有食客聞訊後感到愕然，表示會減少在外吃飯。有火鍋店店主亦表示，受疫情影響，近日生意額大跌一半，現已提供多項防疫措施，未來亦會考慮為食客量體溫；亦有店主認為「打邊爐反而係最安全，高溫淥死晒」。 除了火鍋專門店，亦有多間中式酒樓提供火鍋，富臨集團發言人表示，為降低疫症傳播風險，集團旗下餐館即日起暫停火鍋供應，並每日加強清潔。

消息指，律敦治醫院多一宗確診，患者曾與18人打邊爐。 （資料圖片）

香港中小企食店聯盟召集人、火鍋專門店616七桌子負責人林瑞華指，店鋪於新年初五才重新啟市，生意目前跌了5成，當中尖沙咀、太子分店為「重災區」，直言對未來生意額感到擔心，「如果真係有社區爆發，就更加唔敢出街」。



他指，店鋪已實施多項防疫措施，包括店員需每日量體溫、定期以1比49的漂白水清潔店面、所有餐具經高溫消毒、食客入內時需消毒雙手等，未來亦會考慮為食客量體溫。不過，他認為這不止是火鍋店面對的困境，而是整體食肆面對的問題，「只係咁啱打過邊爐，就算喺酒樓食圍餐、屋企食飯都有一定風險」。

香港中小企食店聯盟召集人、火鍋專門店616七桌子負責人林瑞華。（資料圖片／鄭子峰攝）

至於另一間位於九龍城63年的老牌火鍋店方榮記，近日生意同樣大跌6成，店主方永昌表示有因應疫情多做清潔工作，包括每星期以火酒清潔店面、規定職員一定要戴口罩、若員工到過內地必須14日自我隔離。經歷過2003年沙士一疫，他認為武漢肺炎的死亡率較低，但傳染力更多，令全民人心惶惶。他更指，消毒工作比當年做得更多，但生意額受到影響更大。



他又表示，會視乎疫情發展，再考慮堵加防疫措施。他又指，不敢預料未來生意額走勢，「希望呢14日平靜返，如果冇大爆發，情況就會好啲」。對於打火鍋增加傳播風險，他則不盡認同「打邊爐反而係最安全，高溫淥死晒」。

老牌火鍋店方榮記店主方永昌。（資料圖片／朱雅霜攝））

另外，亦有中式酒樓暫停火鍋供應。富臨集團發言人表示，為降低疫症傳播風險，集團旗下餐館即日起暫停火鍋供應，並每日加強清潔。另外，集團已安排及要求全線員工配戴口罩，保障顧客及員工健康安全。

中午時段火鍋店內人流仍然稀少。（蕭韻蕊攝）

記者今日到旺角的火鍋店視察，看到不少火鍋店都人流稀少。今年考文憑試的黃同學和吳同學來吃火鍋，他們表示由於近日疫情較為嚴重，已經很少外出吃飯，只是由於吳同學近日從外地回港，所以才約出來吃飯見面。對於近日有病人曾在潛服期間與親友打邊爐的病例，而疑似導致親友「中招」，吳同學表示驚訝，指並不知情，反問「真係㗎？」，及後知道並非是自己剛用膳的火鍋店才稍稍安心。他指，現在防疫意識已經大大提高，出街會戴口罩和用消毒洗手液，但是外出吃飯仍然會有憂慮，加上要考文憑試，形容「唔病得」，會盡量減少外出的機會。

而火鍋店另一位食客陳女士指，自己在旺角工作，故經常都會在旺角吃飯。對於近日疫情嚴重，陳女士表示「其實都擔心唔到咁多」，會經常提醒自己和身邊人勤洗手同做好防疫措施。但是，當她得悉近日肺炎病人打邊爐傳染親友的病例後，坦言令她更感擔憂，「一個傳染左比咁多個，好似好嚴重咁」。她指只要在街上除下口罩便會沒有安全感，會盡量買多些食材在家煮食，「今日應該係短期內最後一次出街食飯，之後會盡量避免，火鍋店呢啲都係少去比較隱陣。」