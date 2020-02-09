【武漢肺炎】農業科技公司改建廠房　最快月底投產　日製10萬口罩

武漢肺炎疫情持續，口罩供不應求，研究室内種植、研發出多項農業科技系統的綠芝園（Farm66）創辦人兼行政總裁譚嗣籇透露，今日(9日） 正式與科技園簽約，將在大埔工業村、本身用作室內種植的八千尺地方讓出，作口罩生產之用，料本月底可正式投產，日產十萬個口罩。

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譚嗣籇表示，廠房原用作第二階段的全自動化系統室內耕種，廠房設計屬無塵間格，有現成設施配合生產口罩，故在科技園建議下，決定因應疫情而暫緩種植計劃，並於今日與科技園簽約，讓出8千尺地方作口罩生產之用。

「我們本身室內種蔬菜，但見到大家、連婆婆都要出來找口罩，所以團隊都想盡快設立工廠，有口罩應市。」 綠芝園（Farm66）創辦人兼行政總裁譚嗣籇

綠芝園（Farm66）創辦人兼行政總裁譚嗣籇透露，今日(9日） 正式與科技園簽約，將在大埔工業村、本身用作室內種植的八千尺地方讓出，作口罩生產之用，料本月底可正式投產，日產十萬個口罩。（受訪者提供）

四條生產線日產10萬口罩

譚並未透露由誰負責營運工廠，但稱屆時將分四間房設四條無塵口罩生產線，料每日可生產10萬個口罩。譚說，綠芝園團隊明日將收拾地方，為生產口罩作準備，料工廠最快本月底可投入生產，日產約10萬個口罩。

科技園應政府要求建廠

譚指，據知科技園是應政府要求找地建廠，形容是次合作的商談速度快，看出科技園團隊十分積極，「徵用場地是在數天內談妥」，他希望政府盡快找到合適生產商，如優先向已擁有口罩機器的公司提供場地，令工廠可盡快投入生產。