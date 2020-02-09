【武漢肺炎】有PartyRoom即日起停代訂火鍋 憂事件影響顧客信心

新型冠狀病毒疫情持續，律敦治醫院昨日（8日）再多一名病人初步確診，他在潛伏期曾與廿名親友於觀塘的「lento party room」打邊爐、燒烤。據了解，連同他的祖母，有7名家人都初步確診，即總共9人中招，涉事場地已即時安排暫停營業。 有同區的Party Room負責人表示，得知消息後感到震驚，即日起已暫停代訂火鍋、雞煲服務，減少交叉感染可能性，惟憂是次事件影響顧客信心；有Party Room則表示，自本月初已加強防疫措施，包括提供口罩予顧客、為顧客探熱。

穿全副防疫裝備的衞生防護中心人員到涉事Party Room檢疫。（林振華攝）

開業了約6年、位於觀塘的Party Room負責人關先生表示，由即日起暫停所有火鍋、雞煲的代訂服務，直言看到新聞時感到「震驚」。他解釋，現時屬於「非常時期」，期望盡可能減少交叉感染的可能性。他指，受社會事件和武漢肺炎疫情影響下，生意額較去年同期下跌四成，亦有同行「頂唔住」結業，擔心今日消息一出，再造成一次打擊。他表示，因應疫情場地已制定一連串防疫措施，如提供酒精搓手液、為顧客量體溫等，不排除會關門數日「大清潔」，增加客人信心。



有Partyroom表示，自月初起會為客人探熱。（Ringo提供）

另一間位於荔枝角的Party Room開業兩年，負責人Ringo解釋，場地不設火鍋服務，相信整體行業僅3成店提供火鍋、燒烤服務。對於消息一出，他不太擔心影響到生意，透露由今個月起，加強了一系列防疫措施，包括客人需探熱、戴口罩入內，職員亦會向客人了解離境記錄，「做足防疫措施，比返信心客人」。