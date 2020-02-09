【武漢肺炎】Lento party room打邊爐　11人恐中招　即時暫停營業

新型冠狀病毒疫情持續，律敦治醫院昨日（8日）再多一名病人初步確診，他在潛伏期曾與18名本地親戚及2名內地友人一同在觀塘的「lento party room」打邊爐和燒烤，當晚出席者中多人出現病徵，正等候化驗結果。據了解，連同他的祖母，另有7名家人都初步確診，即總共9人都中招。 記者發現「lento party room」的社交媒體Facebook網站已刪除，惟場地在今日（9日）早上曾發聲明，指其1月26日接待的客人，昨日在律敦治醫院初步確，已即時安排暫停營業，並陸續通知1月26日後到訪的客戶相關風險，而員工則未有感染徵狀，全部員工將在家居進行14日隔離。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日會見傳媒，張竹君表示今日確診3宗個案，其中2宗個案為一名24歲男子及其外婆。該男子在1月30日起發燒及咳嗽，曾多次看私家醫生，之後因為不退燒，2月8日到律敦治醫院急症室，今日確診患上武漢肺炎。

張竹君指出，該家族在年初二有19人的大聚會，於年初於觀塘永興工業大廈4樓的「lento party room」，於其室外平台BBQ及打邊爐。（張浩維攝）

張竹君指出，該家族在年初二有大聚會，於年初於觀塘永興工業大廈4樓的「Lento party room」，於其室外平台BBQ及打邊爐，當晚有19人出席，連計上述男子及外婆的2宗確診個案，當中有11人不適，除2人確診外，尚有7人已初步有陽性反應，並有2名仍在等候檢測結果，而聚會中有2名家人由廣東來港。

▼lento party room內部圖片▼

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記者翻查「lento party room」資料，發現其Facebook帳戶已刪除，惟「lento party room」在今日早上曾發帖文，稱場地剛獲悉曾於1月26日接待之客人，昨日於律敦治醫院初步確診武漢肺炎（新型冠狀病毒）。 場地在接報後已即時安排暫停營業，並馬上開展陸續通知1月26日之後曾到訪本址之客戶有關風險，以及為未來預約之客戶進行退訂事宜。有關重新開業時間，暫定直至一切安排妥當再行通知。

場地續指目前所有同事未有感染徵狀，亦未有收到相關機構通報認為需要進入隔離營進行隔離，但為安全起見，所有員工將各自在家中進行自我隔離。在十四天隔離完畢並一切安好後，將會安排外判消毒服務，以醫院手術室同等消毒規格標準，為全址進行全面消毒，及後亦會進行徹底清潔。消毒和清潔情況亦將會拍下一切紀錄，存照並於Instagram帳戶作更新，確保重新開業之時，場地能提供一個安全無虞的環境予公眾。

lento party room價目表（網上截圖）

記者翻查「lento party room」資料，發現1400呎的場地可提供天台燒烤、打邊爐設備，並容許顧客攜帶寵物。另外，場地亦有室外露台，設有吸煙區，顧客可留至凌晨，並免費自攜食物、飲品（酒精及非酒精飲品）。場地亦標明有多項基本設備，包括電動麻雀機、小型層層疊、大型美式桌球枱、卡啦OK設備、小型飛鏢機和多款棋類遊戲，收費最多每4小時168元。