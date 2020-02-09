【武漢肺炎】與內地親友火鍋多人確診　張竹君：難斷定因霧化傳染

新型冠狀病毒疫情不斷擴大，衞生署今日（9日）公佈，本港至今共確診29宗個案，當中有24歲男子及其外婆同樣確診，年初二期間曾參與19人的家庭大聚會，並一同打邊爐，當中另有7人初步確診。 被問及是否與打邊爐產生氣溶膠（aerosol，氣霧）效應有關，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，打邊爐及蒸桑拿都會霧化，但是否因此作大型傳播仍要專門研究，她至今未能斷定。 她又呼籲，市民應減少家庭或朋友的大型聚餐，即使有聚會亦應使用公筷，並應縮短聚餐時間。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，打邊爐及蒸桑拿都會霧化，但能否將病毒大型傳播仍要專門研究，她至今未能斷定。（張浩維攝）

張竹君表示，他們曾在年初二期間，於觀塘永興工業大廈4樓的Lento Party Room有家庭大聚會。Party room內有一個室外平台，可同時燒烤及打邊爐。

她說，當日共19人參與聚餐，其中兩名是來自內地廣東省來港，有一名更在過年前有輕微咳嗽。連計確診的兩名人士，聚會中共有11人不適，當中有7人初步確診，另有兩名仍在化驗。他們當日聚會達3小時，但現時仍未知那一位為病源。

Lento Party Room已暫停營業，衞生署人員穿上防疫套裝到場檢疫。（林振華攝） 未能斷定打邊爐透過霧化傳染 內地的衞生防疫專家日前表示，武漢肺炎除可透過飛沫、接觸傳播以外，還可以透過氣溶膠傳播。 被問及家庭群組爆發，是否與打邊爐產生氣溶膠效應有關，張竹君回應指，打邊爐及蒸桑拿都會霧化，但是否因此作大型傳播仍要專門研究，她至今未能斷定。她又指，醫院內部份的程序容易產生氣溶膠效應，如抽痰等。她說，若大家有親密接觸、近距離聊天都能傳播病毒，又指一般的流感、上呼吸道感染疾病或肺炎，主要經飛沫或直接接觸傳播。

衞生署今日繼續舉行記者會，交代新型冠狀病毒疫情。（張浩維攝）

否認社區大爆發

在記者會中，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻曾表明，最近社區感染個案愈來愈多，故醫管局會盡量減低醫院的活動及人流，未來4周會大幅調整非緊急及非必要服務，以減低交叉感染的風險。

被問及現時本港是否出現社區爆發，張竹君承認現時有社區蔓延，「但係咪好犀利？可能又未必。」她否認出現「社區大爆發」，但認為的確存在社區傳播。她又說，由於病徵與流感相似，追蹤緊密接觸者有困難，難以於社區發現患者，若愈來愈多類似個案，可能代表新型肺炎於社區蔓延。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

應減少大型聚餐

對於本港出現社區蔓延是否「無封關」的後果，張未有直接回應，只稱新加坡離內地較遠，但近日都有本土個案。

張竹君認為，市民應減少家庭或朋友的大型聚餐，即使有聚會亦應使用公筷，並應縮短聚餐時間。