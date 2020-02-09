【武漢肺炎】打邊爐家庭再多一人初步確診　累計全枱10人中招

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，本港至今累計29宗確診個案。其中最新確診個案、曾於年初二（1月26日）在觀塘Lento party room打邊爐及BBQ的家庭當中，除一名24歲男子及其九旬外婆確診外，據了解，再有一名50多歲女子，初步測試結果呈陽性，正於威爾斯親王醫院留醫，令該家庭內初步確診者增至8人，連同2宗確診個案，全枱19人中有一半「中招」。 另外，東區醫院再多一名60多歲男子初步確診，他入院時情況已經危殆，留醫該院深切治療部。據悉，他與打邊爐男子的家庭個案無關。他曾於12月到過福建，又於上月上旬出境深圳30鐘。

涉事的Lento Party Room位於觀塘興業街，有19人在內的家庭曾於上址打邊爐，當中有人確診。(資料圖片)

同枱內地親友已北返 一人有微咳但無肺花

衞生防護中心表示，本港再多3宗新型肺炎確診個案，包括一名24歲男子及他的外婆，至今累計共有29宗確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，24歲男子與外婆及其他親友，合共19人，曾在年初二到觀塘興業街Lento Party Room參與家庭聚會，並於露台燒烤及打邊爐。在場的19人中，有11人不適，其中2人確診，7人初步測試結果呈陽性反應。據了解，再有多一名家庭成員初步確診，涉事者為50多歲女子，她在威爾斯親王醫院留醫，初步測試結果為陽性。



張竹君表示，當日在場的2名廣東省親友，其中一人在過年前出現輕微咳嗽，近期到醫院照肺後，肺片沒有花，另一名未有病徵的親戚，仍在等候化驗結果，兩人均在上月底離開香港。